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أخبار العالم

حكمه فى مهب الريح.. هل يطيح كورونا بـ الرئيس الصيني

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 03:11 م
الرئيس الصيني شي
الرئيس الصيني شي جين بينج
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شيماء مصطفى
مع تزايد ضحاياه كل يوم، أصبح الرئيس الصيني شي جين بينج، أمام خطر داهم وضحية أيضا لفيروس كورونا الجديد، نظرًا لأنه بات يهدد سمعته وبقائه في منصبه.

وأكد عدد من الخبراء أن شي جين بين يواجه حاليًا أزمة سياسية كبيرة بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد خاصة مع تعليق عدد من الدول الرحلات إلى الصين وإجلاء الرعايا، برغم جميع الإجراءات التي اتخذتها السلطات لاحتواء الموقف.

وفي اجتماع مع كبار المسؤولين بالحزب الشيوعي الصيني، أمس الاثنين، وصف الرئيس شي جين بينج تفشي الفيروس بأنه "اختبار رئيسي للنظام وقدرته على الحكم"، وذلك وسط المخاوف المتزايدة من تأثيرة على اقتصاد البلاد. 

ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية طالب شي بـ "معارضة حازمة ضد البيروقراطية وممارسة الإجراءات الشكلية من أجل أعمال الوقاية"، محذرا الذين يخالفون القيادة الموحدة أو يتهربون من المسؤوليات، بالعقاب، مع خضوع قادة الحزب والحكومة الذين يشرفون عليهم للمساءلة أيضا في الحالات الشديدة.

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وأشارت "سي إن إن" إلى أن تصريحاته ربما تعد مؤشرا على أن الإحباط يتزايد  والمخاوف ترتفع لدى الرئيس الصيني بسبب الفشل في احتواء كورونا، والاستجابة البطيئة من قبل مسؤولي ووهان، الذين عرض بعضهم بالفعل الاستقالة بسبب سوء تعاملهم مع الأزمة.

وكانت وكالة "بلومبرج"، قالت إن رئيس بلدية مدينة ووهان بؤرة انتشار الفيروس، قدم استقالته بعدما اعترف بفشل السلطة المحلية في الإفصاح عن المعلومات اللازمة حول كورونا في الوقت المناسب، كما عُوقب أكثر من 300 مسؤول من مختلف القطاعات لسوء تعاطيهم مع الأزمة الصحية.

ومن جانبه، قال أليسون شيرلوك، الباحث الصيني في مجموعة أوراسيا الاستشارية الاستشارية للمخاطر: "إن زيادة تفشي فيروس كورونا منذ تحديده لأول مرة في أواخر ديسمبر، جعل شي يدرك أنه ليس مجرد أزمة صحية ضعيفة".

وأضاف "شيرلوك" لشبكة CNBC أن "هذا هو أكبر تحد سياسي يواجهه الرئيس الصيني منذ توليه منصبه في عام 2012". 

ولفت إلى أنه يعتقد أن الرئيس شي وذراعه الأيمن، رئيس الوزراء لي كه تشيانج، يعلمان  ذلك، حيث إن سوء إدارة الموقف لم يؤد فقط إلى الانتشار السريع للفيروس، بل أدى أيضًا إلى تآكل الثقة في الحكومة. 

وقال فولكر ستانزيل، السفير الألماني السابق لدى الصين، إن تفشي فيروس كورونا هو أكبر اختبار متوقع لقيادة الحزب الشيوعي الصيني هذا العام.

وأكد أن أحد العوامل الثابتة بالصين في آخر 70 عامًا هو أن الحزب الشيوعي الحاكم "لا يرحم ولا يستسلم".

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