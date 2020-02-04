المصرى الكندي: مصر تحتاج إلى برامج استكشافية منظمة لاستغلال إمكانياتها التعدينية





وكشف زاهر، الاستثمار فى قطاع التعدين فرصة عظيمة لصناعة المصرية حيث سيتم توفير المواد الخام مثل الرصاص و الزنك التى تعتمد عليها العديد من الصناعات وزيادة القيمة المضافة لتلك المعادن بعد تصنيعها فضلا انه يمثل استثمار أجنبي مباشر للبلاد ويساهم فى تطوير البنية التحتية للمناطق القريبة من مناجم المعادن حيث شق طرق حرف آبار تشييد و مجتمعات عمرانية جديدة.



تابع"الصناعات المعدنية عنصر اساسى فى العديد من الصناعات مثل صناعة المركبات القطارات و السيارات و الأتوبيسات حيث تدخل معادن الالمنيوم و النحاس فى تصنيع بطاريات تلك المركبات".



وأوضح زاهر، أن صدور تعديلات قانون الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية اول خطوة نحو جذب استثمارات اجنبية للقطاع ونحتاج الى نماذج تنافسية والترويج بالاتصال بالشركات العالمية وتصدير صورة لمصر كدولة تعدينية فضلا عن ضرورة تحديث الجهاز الإدارى للدولة وإعادة هيكلته ليتناسب مع الصورة الحديثة المستجدات العالمية لضمان الشفافية فى العقود بين الحكومة والمستثمرين .



وتوقع رئيس لجنة التعدين بمجلس الأعمال المصرى الكندى، أن تبدأ مصر فى جذب شركات عالمية فى قطاع التعدين بنهاية العام الجارى و تصبح ذات مكانة تنافسية فى هذا القطاع خلال الـ5 سنوات القادمة.

قال الدكتور محمد زاهر ، رئيس لجنة التعدين بمجلس الأعمال المصرى الكندى إن قطاع التعدين لاعب رئيسى فى الاقتصاد المصرى خلال عامي 2020 و 2021 خاصة بعد اقرار التعديلات على قانون الثروة المعدنية رقم 145 لسنة 2019 فضلا عن حالة النشاط التى تشهدها اسواق المعادن عالميا خاصة سوق الذهب.وأضاف زاهر فى تصريحاته لـ"صدى البلد" أن مصر لديها إمكانيات تعدينية هائلة تحتاج الى برامج استكشافية بشكل منظم من خلال شركات عالمية كبرى للاستثمار فى هذا القطاع عالى المخاطر و طويل الاجل منوها الى برامج الاستكشاف المنتظم تحتاج الى خبرات متراكمة.