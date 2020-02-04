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ثقافة

وزير السياحة والآثار يستقبل سفير بيلاروسيا لبحث التعاون المشترك "صور"

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 04:50 م
علاء المنياوي - محمد الإسكندراني
التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بالسفير سيرجى تيرتنتييف، سفير دولة بيلاروسيا بالقاهرة، بمقر الوزارة بالعباسية، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات السياحة والآثار.


وحضر اللقاء غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة،  والسفير ماجد نافع المشرف العام على إدارة المنظمات الدولية والعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للآثار.


بدأ اللقاء بالتأكيد على عمق العلاقات بين البلدين وعلى الرغبة المشتركة في التعاون في مجال السياحة والآثار.


واستعرض سفير بيلاروسيا إمكانية التعاون واقامة اتفاقيات مشتركة في مجال المتاحف الأثرية، وتبادل الخبرات بين الجانبين في تطوير مجال العمل المتحفي وتدريب العاملين بالمتاحف.


وأكد سفير دولة بيلاروسيا ، إن بلاده حريصة على دعم وتطوير علاقات التعاون مع مصر في مختلف مجالات السياحة، وتعزيز الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق البيلاروسي.
وزير السياحة والآثار يستقبل سفير بيلاروسيا لبحث التعاون المشترك "صور"
وزير السياحة والآثار يستقبل سفير بيلاروسيا لبحث التعاون المشترك "صور"
وزير السياحة والآثار يستقبل سفير بيلاروسيا لبحث التعاون المشترك "صور"
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