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تعليم

فصل طالبة بآداب الإسكندرية .. اعرف السبب

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 03:26 م
جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية
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نهلة الشربيني

اعتمدت الدكتورة غادة موسى، عميد كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، قرار فصل الطالبة "ميرال رأفت" بقسم لغات شرقية بشكل نهائي من الكلية، لقيامها بالتطاول على أستاذة جامعية خلال مشادة كلامية نشبت بينهم على هامش أداء امتحانات الفصل الدراسى الأول، وهم الدكتورة آمال عبد المنعم، والدكتورة سميرة عاشور، وذلك داخل لجنة الامتحان خلال شهر ديسمبر الماضي، والتي انتهت باعتداء الطالبة على استاذتها.


وقد تم إحالة الطالبة للشئون القانونية للنظر في الأمر والتحقيق معها والذي انتهى بالفصل النهائي، مرورا بجميع الإجراءات القانونية حيث تابع الدكتور جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الأمر.


وقد نص قرار الفصل النهائي للطالبة الذي حمل رقم 125 لسنة 2019، إناطة الإدارة العامة لشؤون الطلاب بإبلاغ قرار الفصل لجميع جامعات الجمهورية، حيث تم مجازات الطالبة بقسم اللغات الشرقية كلية الأداب جامعة الإسكندرية  تنفيذا لقرار مجلس التأديب بجلسته 26 يناير 2020، والإعلان عن قرار العقوبة بالكلية وتكليف على المختصين بتنفيذ القرار.


وفي ذلك السياق قال الدكتور عبد الباسط صديق عضو هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية، بعد صدور قرار فصل الطالبة بعد تعديها على الأستاذة الجامعية بالضرب: "تحية تقدير وإجلال للقضاء المصرى أولا ، ثم رئيس جامعة الاسكندرية ومجلسها، ثم عميد كلية آداب ومجلسها بالإسكندرية، بعد صدور قرار نهائى من لجنة تأديب الطلاب بالجامعة بفصل الطالبة فصل نهائي من الكلية ومن كل جامعات مصر، بعد ثبوت تعديها بالقول والفعل "الضرب بالأيدي" والسب والقذف أثناء ضبطها فى محاولة الغش فى لجنة الامتحان من الرائع تطبيق القول المأثور "لا تعلموا أبناء السفهاء فيكونوا وبالا عليكم"، كرامة عضو هيئة التدريس خط أحمر".


بينما كان قد أكد الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه بعد حدوث الواقعة قد كلّف بضرورة استكمال كافة مراحل التحقيق، حيث لن يتم قبول أي تجاوز في حق أي طرف من الأطراف، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من تسبب في إحداث فوضى داخل لجنة الامتحانات أو أي تجاوز يمس سير العمل لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين داخل الجامعة.

فصل طالبة بآداب الإسكندرية .. اعرف السبب
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