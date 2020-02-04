تحولت لوحش مخيف.. دعوات لـ أوروبا بالتعامل مع انتهاكات تركيا لـ حقوق الإنسان

يمثل وجود الإدارة التركية الحالية أزمة كبيرة تشعر بها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبعض دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ حسبما نشر موقع "أحوال" التركي المعارض الناطق بالانجليزية، في تقرير له.





وبالنظر إلى الاستعراض الدوري الشامل التي يجريها مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان في تركيا، لوحظ أن الكثير من الدول تبنت مواقف ضعيفة جدا في تقييمها وتوصياتها بشأن سياسات أنقرة. وبالنسبة للدول التي تبنت مواقف أكثر جرأة، مثل دول أمريكا الشمالية أو أوروبا الغربية، فإن أصواتها غير مسموعة.





واجمالا، فقد تلقت تركيا 450 توصية كجزء من المراجعة، مما يسلط الضوء على سجلها المخزي في مجال حقوق الإنسان.





ويجري الاستعراض الدوري الشامل عملية، ومدتها خمس سنوات، مراقبة ومتابعة سجل البلاد في مجال حقوق الإنسان واحترامها للقانون، ويخضع هذا السجل لانتقادات يتعين على البلد المعني الرد عليها على الفور.





وفي حالة تركيا، لم يتم تلبية أيا من التوقعات. وعندما تعرض الوفد التركي لسيل من الانتقادات في قاعة الأمم المتحدة الكبرى في جنيف، رد الوفد ردا متغطرسا بتحد كامل؛ كما رفض الاعتراف بأية مخاوف وعاد إلى ذريعته المعتادة المتمثلة "محاربة الإرهاب".





وتأتي تركيا على رأس الأنظمة القمعية، ولديها أكثر من 55 ألف سجين سياسي من المعارضة، تصفهم بأنهم "أعداء الداخل". هذه الحقيقة لم تخضع لنقاش جاد، وكذلك كان الحال أيضا بالنسبة للكثير من أشكال عدم احترام تركيا لسيادة القانون.





وكان من الواضح أن حقيقة اعتقال تركيا أكثر من 130 صحفيا والعديد من المفكرين ظلما، ليست الأمر الذي يقلق الوفد التركي، الذي قال رئيسه – نائب وزير الخارجية فاروق كايماكجي – باختصار، إن مثل أعمال السجن هذه كلها تتعلق بمحاربة الإرهاب.





وأضاف أنه لا يوجد أحد فوق القانون، ولاسيما الصحفيون.





ووفقا للموقع التركي المعارض، هناك قضية أخرى لم تطرح في جلسة الاستعراض الدوري الشامل، لكنها نوقشت خلال فعاليات على هامش الجلسة شاركت فيها؛ وهي لجوء تركيا إلى التعذيب على نطاق واسع، وهو الأمر الذي ينكره تماما بطبيعة الحال.





ووفقا لما وثقه شبنم كورو فنجانجي، رئيسة جمعية حقوق الإنسان في تركيا، فإنه يتم اللجوء إلى التعذيب بشكل ممنهج في البلاد، وغالبا ما يكون هذا ضد الأكراد والمساجين المتهمين بالانتماء لحركة جولن.





ومعظم الحقائق المريرة موجودة في السجلات. وأشار المرصد الدولي لحقوق الإنسان إلى أن تركيا لم تقترب من الوفاء بوعودها الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل.





وذكر المرصد أن "تركيا تقف الآن على مسافة بعيدة جدا عما كانت عليه في عام 2010، وقت الدورة الأولى من الاستعراض الدوري الشامل".





ووفقا لـ "أحوال"، قال فنجانجي: "لم يسعني سوى أن أسلط الضوء على الإحساس بعجز الدبلوماسيين وممثلي المنظمات غير الحكومية الغربية خلال محادثاتي معهم؛ فمعظم هؤلاء لم يخفوا حقيقة أن جميع أشكال "النيران الصديقة" التي كانت تهدف إلى إقناع أنقرة بالعودة إلى احترام سيادة القانون نفدت تقريبا".





وأضاف: "يزيد عناد إدارة أردوغان في مواجهة الانتقادات، في الوقت الذي يتحول فيه نظامه إلى واحد من الأنظمة الأكثر قمعية في العالم".





وذكرنا تقرير المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن عدم تسامح تركيا مع المعارضة أصبح مرضًا مزمنًا في جسد الدولة. ويقول التقرير إن "الدولة ارتكبت انتهاكات في هذه القضية أكثر من بقية الدول الأعضاء مجتمعين خلال الفترة من 1959 إلى 2019، حيث سجلت 356 حالة من إجمالي 845 حالة".





وأ,ضح أنه "في عام 2019، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 113 حكمًا بشأن تركيا، وخلصت إلى وجود انتهاك واحد على الأقل في 97 من هذه الدعاوى. وخلال الفترة من 1959 إلى 2019، أصدرت المحكمة ثلاثة آلاف و645 حكمًا في دعاوى من تركيا، وخلصت إلى أن الدولة مخطئة في ثلاثة آلاف و225 دعوى من هذه الدعاوى".





وقال الموقع التركي أن هذا الاتهام القاسي، إلى جانب طموحات تركيا التوسعية، وعسكرة سياستها الخارجية، يظهران الحاجة إلى مراجعة سياسات التهدئة المتبعة من الدوائر الرفيعة المستوى في الاتحاد الأوروبي، وبشكل عاجل.





وأكد "أحوال"، في ختام تقريره، أنه إذا استمر حلفاء تركيا القلقون في دفن رؤوسهم في الرمال كالنعام، فإن هذا لن يخلق من تركيا وحشا مخيفا فحسب، وإنما سيتسبب أيضا في دمار أكبر لأجزاء كبيرة من المجتمع التركي.