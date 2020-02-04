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رياضة

أحمد فتحي يخوض تدريبات تأهيلية اليوم في الأهلي

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 03:06 م
احمد فتحي
احمد فتحي
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عبدالحكيم ابو علم
خاض أحمد فتحي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية للتعافي من الإصابة على هامش المران الجماعي اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

ويعاني فتحي من آلام في الكاحل أجبرته على عدم المشاركة في مباراة الأهلي الأخيرة أمام الهلال السوداني، التي انتهت بالتعادل الإيجابي ١-١.

وشارك فتحي في التدريبات البدنية للفريق الأحمر التي قادها توماس بينكيل مخطط الأحمال، ثم استكمل برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز بعد غد الخميس على استاد الدفاع الجوي بالجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد ٣٦ نقطة جمعها من الفوز في ١٢ مباراة متتالية.
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