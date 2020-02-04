طفل مريض بمرض نادر بالفكين لا يجد علاجه بدمياط

وقال نادر محمود محمد على والد الطفل مصطفى لـ "صدى البلد"، إن طفله يعانى من مرض نادر بالفكين، ويحتاج إلى تركيب طقم أسنان كل 6 أشهر وللأسف ذهب للتأمين الصحى لعلاج ابنه، وجاء الرد بأن ليس هناك برتوكول طبي لتركيب أطقم أسنان لأطفال، وكذلك كان رد مديرية الشئون الصحية.





وأضاف الأب أن البرتوكول متاح لتركيب أطقم أسنان لمنتفعى التأمين الصحى ونفقة الدولة وليس مسموح بتركيب أطقم أسنان الأطفال في حين ان الطفل يعانى من مرض نادر وبحاجة للعلاج.