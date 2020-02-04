طفل مريض بمرض نادر بالفكين لا يجد علاجه بدمياط

يعانى أحد الأطفال ويدعى مصطفى 5 سنوات من مرض نادر، حيث لا توجد أسنان بالفكين، حيث سبب ذلك آلاما للطفل ومأساة، وذهب والده إلى جميع الجهات المعنية بداية من التأمين الصحى بدمياط ، ومديرية الصحة بدمياط، لكن دون فائدة، وكان الرد بأنه لا يوجد علاج للطفل لعدم وجود بروتوكول لعلاجه يتبع التأمين الصحى.
وقال نادر محمود محمد على والد الطفل مصطفى لـ "صدى البلد"، إن طفله يعانى من مرض نادر بالفكين، ويحتاج إلى تركيب طقم أسنان كل 6 أشهر وللأسف ذهب للتأمين الصحى لعلاج ابنه، وجاء الرد بأن ليس هناك برتوكول طبي لتركيب أطقم أسنان لأطفال، وكذلك كان رد مديرية الشئون الصحية.
وأضاف الأب أن البرتوكول متاح لتركيب أطقم أسنان لمنتفعى التأمين الصحى ونفقة الدولة وليس مسموح بتركيب أطقم أسنان الأطفال في حين ان الطفل يعانى من مرض نادر وبحاجة للعلاج.
وطالب الأب الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بالتدخل لإنقاذ حياة طفلة المصاب بمرض نادر وتوفير أطقم أسنان للطفل كل 6 أشهر.