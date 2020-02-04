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أخبار البلد

سفير أستراليا بالقاهرة ينعي نادية لطفي

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 03:17 م
الفنانة الراحلة نادية
الفنانة الراحلة نادية لطفي
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محمد وديع
نعى السفير الأسترالي بالقاهرة جلين مايلز الفنانة الراحلة نادية لطفي، والتي وافتها المنية صباح اليوم، الثلاثاء، قائلا: "ستظل أدوارها وموهبتها أسطورية، يا لها من فاجعة، ولترقد بسلام".

ورحلت اليوم الثلاثاء عن عالمنا الفنانة الكبيرة نادية لطفى، عن عمر ناهز الـ 83 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، حيث كانت الحالة الصحية للفنانة نادية لطفى قد تدهورت فى الفترة الأخيرة، بعد أن بدأت تتحسن إذ استعادت وعيها بشكل طفيف إلى أن توفيت.

وظهرت نادية لطفى فى فيديو قبل أيام من رحيلها، نعت فيه صديقتها الراحلة ماجدة الصباحى التى وافتها المنية الأيام الماضية، وأعربت نادية لطفى عن حزنها الشديد، بعد تلقيها خبر وفاة ماجدة الصباحى، وأشادت نادية لطفى بزميلتها الراحلة ماجدة الصباحى التى كانت تتمتع بروح جميلة، إضافة إلى السلوك المحترم، وعلاقاتها الشخصية مع كل زملائها المنتمين للوسط الفنى.

واحتفلت نادية لطفى يوم 3 يناير بعيد ميلادها والذى يصادف أيضًا يوم ميلاد الفنانة إلهام شاهين التى حرصت على زيارة نادية لطفى فى المستشفى واحتفلت معها بهذه المناسبة ونشرت "فيديو" من كواليس زيارتها فى المستشفى عبر حسابها على انستجرام. موجهة لها رسالة: "بحبك.. كل سنة وأنت أحلى إنسانة وأعظم فنانة فى برج الجدى.. الجميلة الرقيقة القلب نادية لطفى حبيبة قلبى طيبة وبخير وصحة يارب".
سفير أستراليا بالقاهرة ينعي نادية لطفي
سفير أستراليا بالقاهرة ينعي نادية لطفي
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