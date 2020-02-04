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أخبار العالم

بريطانيا تدعو مواطنيها الموجودين في الصين إلى المغادرة

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 03:22 م
تفشي فيروس كورونا
تفشي فيروس كورونا في الصين
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شيماء مصطفى
دعت وزارة الخارجية البريطانية، مواطنيها لمغادرة الصين إن أمكن ذلك. 

ووفقًا لصحيفة "جارديان" البريطانية، قدمت الخارجية البريطانية عددًا من النصائح لمواطنيها الذي يرغبون في مغادرة الصين.

وقالت الخارجية: "القنصليات البريطانية العامة في ووهان وتشونجتشينج مغلقة حاليا. إذا كنت في الصين وتمكنت من المغادرة، فعليك متابعة جميع النصائح والتحديثات التي تقوم بنشرها الوزارة".

وأكدت أن كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض صعبة قد يواجهون خطرًا شديدًا لذلك يجب الحرص عند مغادرتهم.

وكانت الحكومة البريطانية سحبت موظفيها من سفارتها وقنصلياتها في الصين بسبب فيروس كورونا، كما أعلنت بعض شركات الطيران في بريطانيا، تعليق رحلاتها من وإلى الصين.

وكان التليفزيون الصيني أعلن ارتفاع أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 425 حالة وفاة، والإبلاغ عن 2345 حالة إصابة جديدة. 

وكشفت الصين أن علماءها نجحوا في زراعة سلالات فيروس "كورونا" الجديد 2019-nCoV، تمهيدا للوصول إلى ابتكار لقاح ضده.

وبحسب "روسيا اليوم"، قال السفير الصيني لدى موسكو، تشانج هان هوي، إنه تم عزل وزراعة أكثر من 8 سلالات للفيروس في ظروف المختبر بالصين، بعضها في حالة ممتازة، مما يمهد للبدء بإنتاج لقاح ضد العدوى أو أي علاج موجه ضد الفيروس.  

وأضاف أن الصين قد "أطلعت منظمة الصحة العالمية وروسيا ودولا ومناطق أخرى في الوقت المناسب، على الأوضاع الصحية في البلاد على خلفية انتشار الفيروس، وقدمت لروسيا بيانات الشريط الوراثي للفيروس"، مشيرا إلى أن "هذا الأمر يكفي لإجراء بحوث علمية". 

وأكد أن الصين شهدت في الآونة الأخيرة انخفاضا في أعداد المصابين بالفيروس، فيما ازداد عدد المرضى المتعافين منه.


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