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برلمان

العالم يشهد ثورة في النقل.. برلماني: استخدام السيارات الكهربائية يوفر 65% من التكلفة الحالية

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 03:01 ص
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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عبد الرحمن سرحان
قال النائب نافع هيكل، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتركيز على صناعة المركبات الكهربائية، بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال للاستفادة من خبراتهم، بهدف إنشاء مركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية في مصر وفتح مجال التصدير إلى دول المنطقة، ويأتي أيضًا بالتزامن مع اجتماعات اللجنة بالبرلمان، مما سيؤدى إلى تشجيع المستثمرين والمستهلكين على استخدامها وانتشارها في الأسواق المصرية.

وأضاف "هيكل"، في بيان له، اليوم الأثنين، أن هناك قدرة كبيرة من الدولة لإحياء شركة النصر للسيارات مرة اخرى، حيث أنه من المتوقع أن تقوم مصر بتصنيعها بإنتاج محلى 40 %، على أن تزيد تلك النسبة في إنتاج تصنيع السيارات الكهربائية لـ60 % بعد عامين.

وأشار، إلى أن استخدام السيارات الكهربائية سيوفر للمستهلك قرابة الـ65٪ من التكلفة التى تستخدم في سيارات الوقود، متوقعا نمو أعداد السيارات الكهربائية خلال السنوات المقبلة، خاصة في ظل دعم الحكومة لانتشارها بالسوق المحلية.

وأكد عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، أن العالم يشهد ثورة في عالم النقل البرى تتجسد في السيارات الكهربائية، وتوجه إلى الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة والابتعاد عن مصادر التلوث، مشيرا إلى أن مصر بها نحو ١٣٠ نقطة شحن موزعة تغطي الطرق الرئيسة بالمحافظات سواء على طرق السفر أو نقاط داخل المدن، لخدمة ٣٠٠ سيارة كهربائية.
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