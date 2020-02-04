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محافظات

إغلاق 57 منشأة طبية مخالفة لاشتراطات الترخيص بالغربية

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 04:40 م
الدكتور عبدالناصر
الدكتور عبدالناصر حميده وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية
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أحمد على

قرر الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، إغلاق ٥٧ منشأة طبية على نطاق المحافظة، بسبب عدم قيام تلك المنشآت بمتابعة الاشتراطات الصحية.


ووجه وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية بتشديد الرقابة على بعض المنشآت الطبية، حفاظا على صحة المرضى وعلى التزام المنشآت الصحية بالمعايير الفنية.


ووجه وكيل وزارة الصحة إدارة العلاج الحر بتشديد الرقابة على بعض المنشآت الطبية وعليه تشكلت لجنة برئاسة الدكتور حامد محمود حامد مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالغربية للمرور على المنشآت الطبية، وعلى هذا النحو فقد تم إغلاق ٥٧ منشأة طبية لمخالفتها الشروط الصحية.

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