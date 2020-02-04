أخبار التوك شو.. كورونا يجتاح العالم.. مستشفى الصدر يحذر من تلك العادات.. وعمرو وهبة: أنا عايش في رعب ..فيديو

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، كما استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية.













قال الدكتور محمود عبد المجيد، مدير مستشفى صدر العباسية الأسبق، إنه يجب اتباع العادات الصحية السليمة للوقاية من فيروس كورونا، لافتًا إلى أن خطورة فيروس كورونا فى سرعة انتشاره وأن المريض الواحد من الممكن أن ينقل المرض لأربعة أفراد محيطين به.









عرضت فضائية روسيا اليوم، الثلاثاء، مقطع مصور عن أسراب كبيرة من الجراد تهاجم إحدى المزارع في المملكة العربية السعودية.









قدمت الإعلامية مها الصغير، حلقة خاصة مع الفنان الكوميدي عمرو وهبة، ببرنامج " it's show time"، المذاع على فضائية " cbc" وظهر عمرو بشكل غريب جدًا ومضحك.









قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية: إن فترات سطوع أشعة الشمس غائبة خلال هذه الأيام، مشيرا إلى أن هناك حالة من الاستقرار اليوم تشهده البلاد.





















عرضت قناة العربية، تقريرا عن ان هونغ كونغ انضمت إلى دول العالم التي انتقل لها كورونا حيث سجلت أول حالة وفاة بالكورونا.













قال الفنان عمرو وهبة، إنه تعرض لعدة مواقف صادمة بعد الزواج ولن ينساها، لافتًا إلى أن زوجته تتحدث وهى نائمة كثيرًا: "مراتى بتتكلم وتتناقش وتتخانق وهى نايمة".

















قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير الشئون الأمريكية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إن محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يكون لها تأثير على موقفه فى الانتخابات الرئاسية القادمة، لعدة عوامل لا ترتبط بالمحاكمة وقرارها.



