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متحمس للعمل مع منى زكي.. محمد فراج يكشف أجدد أعماله الفترة القادمة

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 04:54 م
محمد فراج
محمد فراج
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ريهام فيكتور

قال الفنان محمد فراج  إن معرض الكتاب من الواضح عليه وجود تطور كبير، مؤكدا أن التنظيم والنظام وتنسيق الوقت كانت من أهم ميزات اليوم ، ومن الواضح وجود وعي واحترام ملحوظ من الجميع .


ووجه الفنان محمد فراج من خلال حواره الخاص ببرنامج  in box المذاع على فضائية صدى البلد 2 الشكر لكل من ساهم فى خروج  ندوة  اليوم من معرض الكتاب بهذا الشكل.


وأضاف "فراج" أن أول ظهور له في دور حسين على هارون شحاته فى مسلسل الجماعة من أقرب الأدوار المقربة إلى قلبه، بالإضافة إلى  دور رجب الفراخ فى مسلسل بدون ذكر أسماء و شخصية على الروبى فى مسلسل تحت السيطرة ودور سونى بمسلسل ها المساء ، الى جانب دور على بحر فى مسلسل أهو دا اللى صار.

وأوضح محمد فراج أن فيلم الصندوق الأسود من الأعمال الجديدة التى تم التجهيز والتحضير لها بالاشتراك مع الفنانة  منى زكى والفنان مصطفى خاطر، مؤكدا أن عرض الفيلم  فى الصيف القادم، مشيرا إلى انه تأليف هيثم الدهان احمد الدهان وإخراج محمود كامل وإنتاج جابل الخولى وزين الكورتي وتم الانتهاء من تصويره الآن.


وأكد محمد فراج أنه يتم التحضير حاليًا لمسلسل رمضان القادم 2020 تأليف وإخراج تامر محسن ، مؤكدا أنها المرة الخامسة للعمل معه ، كما انه متحمس جدا للعمل مع منى زكى  ومحمد ممدوح .


ونوه إلى أن ندوة اليوم عبارة عن عمل حوار مباشر مع كل الفئات المختلفة من الرجال والنساء والأطفال فى المعرض، لافتا إلى أن ذلك شرف كبير له .

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