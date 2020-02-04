حملة مكبرة لإزالة التعديات ببحيرة مريوط في الإسكندرية .. صور

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وشدد المحافظ على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم واستعادة كل شبر من البحيرة ومتابعة عدم عودة التعديات مرة أخرى على الأراضي التي تم استردادها، للبدء في تطويرها لتعود إلى سابق عهدها. وشدد المحافظ على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم واستعادة كل شبر من البحيرة ومتابعة عدم عودة التعديات مرة أخرى على الأراضي التي تم استردادها، للبدء في تطويرها لتعود إلى سابق عهدها. اقرأ أيضا:

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، اليوم، الثلاثاء، حملة مكبرة استهدفت إزالة التعديات عن حوض الـ٢٠٠٠ ببحيرة مريوط.تم خلال الحملة تنفيذ 50 قرار إزالة، وتمت إزالة كافة المنشآت المتعدية، وذلك بحضور اللواء سامي عبد الرازق غنيم مدير أمن الإسكندرية، وأحمد جمال، نائب المحافظ.وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، كلف جميع الجهات التنفيذية بالتنسيق مع قوات الجيش والشرطة، لاستكمال حملات إزالة التعديات على بحيرة مريوط ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برفع كفاءة وتطوير بحيرات مصر.