9 ملايين جنيه قروضا بدون فوائد لمشروعات شباب الخريجين خلال عام في الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن صرف 12 دفعة من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد خلال عام 2019 الماضي لإقامة مشروعات جديدة بلغت قيمتها 9 ملايين و52 ألف جنيه.



وأكد المحافظ على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وخلق فرص عمل جديدة.



كما أكد على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط، والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات .



وقال مختار إن الإقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد، وذلك لمنحه القروض بدون فوائد وهذا ما يؤكده انتظام أصحاب المشروعات في السداد، فضلا عن وعي شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر.



ومن جانبها قالت زينب الامشاطي مدير عام إدارة جهاز شباب الخريجين أنه تم صرف المبالغ المشار إليها لـ641 شابا وفتاة على مستوى الوحدات المحلية بالمحافظة لعدد 534 مشروعا.