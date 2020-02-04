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هاربين أرورا: سعيدة بزيارتي الأولى لمصر ومستشفى بهية نموذج مشرف .. فيديو

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 04:59 م
الدكتورة هاربين ارورا،
الدكتورة هاربين ارورا، رائدة وسيدة الأعمال الهندية
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فرح علاء الخولي

قالت الدكتورة هاربين ارورا، رائدة وسيدة الأعمال الهندية، إنها سعيدة بتواجدها في مصر لأول مرة وتشرفت بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأنها متواجدة لحضور منتدى من أهم المنتديات المتعلقة بالمرأة، وهو "المنتدى الاقتصادي للمرأة"، وأن المرأة المصرية هي امرأة قوية ولديها من القوة والعزم والإرادة الكثير التي تستطيع به أن تغير العالم وتؤثر فيه.


وتابعت الدكتورة هاربين ارورا، خلال حوار خاص في برنامج "السفيرة عزيزة"، الذي يذاع على قناة dmc، أن مستشفى بهية واحدة من أكبر وأهم المستشفيات التي تحارب سرطان الثدي، مشيدة بالتجربة المصرية في تأسيس هذه المستشفى الرائعة.


وأضافت الدكتورة هاربين أرورا، أن يجب على كل النساء أن تحرص على الاهتمام بصحتها ووقاية نفسها من الأمراض لأنها عماد وأساس أي أسرة، مؤكدة على ضرورة أن يكون هناك كثير من حملات توعية لصحة المرأة.


ووصلت رائدة وسيدة الأعمال الهندية الدكتورة "هاربين أوروا،" مؤسسة المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة، مصر في زيارة لمدة يومين خلال 4 و5 فبراير 2020، لبحث الترتيبات والتحضيرات وإعداد التجهيزات واللمسات الأخيرة الخاصة بالمنتدى في دورته الخامسة والثلاثين بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وشركة "ذا وركس" الشركة المنظمة للمنتدى.


ويحظى المنتدى هذا العام برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويعقد لأول مرة في مصر كأول دولة ينظم فيها الحدث العالمي السنوي خارج الهند، ويشارك في المنتدى وفود من 50 دولة من أمريكا وأوروبا وأفريقيا وآسيا وأستراليا وبحضور عدد كبير من رائدات وسيدات الأعمال على مستوى مصر والعالم، والقيادات النسائية بمختلف المجالات ومنهم السيدة جيهان السادات.


ويناقش المنتدى عددًا من القضايا مثل الإبداع والابتكار في مجال الاقتصاد وريادة الأعمال والتكنولوجيا والاستشارات الاقتصادية والتجارة الإلكترونية والسياحة والتعليم والتوظيف وقيادة الشباب.


ويشمل برنامج زيارة أرورا لمصر خلال يومي 4 و5 فبراير، لقاء عددٍ من الشخصيات المصرية البارزة.

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