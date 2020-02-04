محافظ أسوان: تطبيق الثواب والعقاب وهيكلة إدارية للعاملين بمراكز التطوير التكنولوجي

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أنه ستتم إعادة الهيكلة الإدارية للعاملين بمراكز التطوير التكنولوجي والإدارات ومنافذ الخدمة في المحافظة والوحدات المحلية بناءً على مؤشرات ومستوى الأداء بمنظومة ميكنة المعاملات الحكومية والتى تهدف إلى سرعة اتخاذ القرار فى الشكاوى والخدمات الجماهيرية ومن ثم تخفيف مشقة الإنتقال والأعباء المالية.

ولفت عطية إلى أنه سيتم خلال اجتماعات المجلس التنفيذى تكريم المتميزين الذين تم تأهيلهم لهذا الغرض مع محاسبة المتقاعسين تطبيقًا لمبدأ الثواب والعقاب من أجل الإسراع في تنفيذ الحوكمة لمختلف المعاملات الإدارية والمالية والفنية للفصل الكامل بين المواطن طالب الخدمة والموظف مقدم الخدمة لتحقيق الشفافية ومحاربة الفساد الإداري .

جاء ذلك أثناء الإجتماع الموسع لمحافظ أسوان مع وفد مشروع تطوير الخدمات الحكومية التابع لوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية برئاسة اللواء محمد عزى مدير عام مشروع المحليات بالوزارة ، بجانب حضور الدكتورة غادة يحيى نائب المحافظ واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة ، بالإضافة إلى رؤساء المراكز والمدن رؤساء المراكز والمدن ومديرى مراكز التطوير التكنولوجى والإدارات .

وقد كلف اللواء أشرف عطية الدكتورة غادة يحيى بالإشراف الكامل على منظومة ميكنة الخدمات الجماهيرية ليصبح التحول الرقمى واقعًا ملموسًا فى مختلف مجالات التعاملات الحكومية ولتكون المحافظة فى مقدمة المحافظات التى ستطبق ذلك فى ظل إنشاء وتطوير 5 مراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين ، فيما جارى إنشاء عدد مراكز أخرى بمدن كوم أمبو و كلابشة وأبو سمبل السياحية ، علاوة على أنه مخطط مستقبليًا إنشاء مراكز تكنولوجية بمدن السباعية والبصيلية والرديسية ، فضلًا عن إنشاء المركز الإماراتى لتطبيق منظومة الشباك الواحد خدميًا وإستثماريًا .

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وأكد أشرف عطية، ضرورة الاستمرار في عقد الدورات التدريبية التنشيطية للعاملين في مجال ميكنة الخدمات الحكومية لتأهيل الكوادر البشرية القادرة على التعامل مع التطور التكنولوجى الذى تسعى الدولة لتوظيفه لصالح المواطنين للحصول على الخدمة المطلوبة في أسرع وقت وبأقل جهد ممكن .

ومن جانبه أوضح اللواء محمد عزي بأن وزارة التخطيط ستستمر في دعم ميكنة المعاملات الحكومية بمحافظة أسوان والعمل على التوسع في أوجه التعاون لتعميم التحول الرقمى والحوكمة ضمن رؤية مصر 2030 ولاسيما أن أسوان من أكثر المحافظات فى تطبيق منظومة مراكز التطوير التكنولوجى وربطها بشبكة معلوماتية مع ديوان عام المحافظة ليعتبر ذلك أحد وسائل التواصل الجماهيرى مع المواطن البسيط للعمل على تلبية مطالبه والخدمات الحكومية المتنوعة المقدمة له .

وأشار عزى إلى أنه سيتم إستكمال مشروعات إنشاء باقى مراكز التطوير التكنولوجى مع العمل على تحديث المراكز الحالية ودعمها بتجهيزات حديثة مثل شاشات الإستعلام وخدمة الاستعلام الصوتى على المحمول أون لاين بناءً على توجيهات محافظ أسوان للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين .