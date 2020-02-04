تطوير ورصف شوارع حي أول وثان طنطا في الغربية .. صور

ناقش الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية خطة تطوير ورصف شوارع حي أول وثان طنطا ودراسة ما تحتاجه من تطوير البنية التحتية (مياه شرب – صرف صحى – كهرباء – غاز – إتصالات) ، جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده نائب المحافظ بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .
وأكد نائب المحافظ سرعة الانتهاء من كافة أعمال
تطوير البنية التحتية والرصف طبقًا للمواصفات القياسية لتجنب الحفر مرة أخرى حفاظًا
على المال العام.
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وفى نهاية الاجتماع؛ شدد نائب المحافظ على التنسيق
التام بين كافة الجهات المعنية بالمرافق (مياه شرب – صرف صحى – كهرباء – غاز- إتصالات)
لإنهاء كافة أعمالها قبل أعمال الرصف ومراعاة الإلتزام بالجداول الزمنية المحددة للتسليم وعدم إعاقة الحركة المرورية بالشوارع أثناء عملية
التطوير.
والجدير بالذكر، أن أعمال الرصف والتطوير 7 شوارع بحي أول طنطا و10 شوارع بنطاق حي ثان طنطا.