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محافظات

استغل منصبه في منافع شخصية.. قرار عاجل باستبعاد رئيس مدينة بالمنوفية

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 04:38 م
صدى البلد
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مروة فاضل
أصدر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية قرار  رقم (217)  لسنة 2020 باستبعاد اللواء  عصام عبدالعال بهاء الدين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم  وتكليفه للعمل بالديوان العام .

 وذلك بعد أن تبين ارتكابه العديد من المخالفات التى تستوجب إستبعاده وتقديم  شكاوى ضده  من البعض باستغلال سلطات  وظيفته فى تحقيق منافع شخصية. 

وقرر تكليف سامى عبدالحميد سرور نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم.

كما تضمن القرار تكليف فريد محمد دراز  باحث بإدارة التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة للعمل نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء. 

يأتي هذا في إطار خطة محافظ المنوفية للارتقاء بالجهاز الإداري والدفع بكوادر جديدة قادرة علي إنجاز المهام وتلبية طلبات المواطنين بالشكل اللائق والحد من الفساد .
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