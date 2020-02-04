استغل منصبه في منافع شخصية.. قرار عاجل باستبعاد رئيس مدينة بالمنوفية

أصدر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية قرار رقم (217) لسنة 2020 باستبعاد اللواء عصام عبدالعال بهاء الدين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم وتكليفه للعمل بالديوان العام .





وذلك بعد أن تبين ارتكابه العديد من المخالفات التى تستوجب إستبعاده وتقديم شكاوى ضده من البعض باستغلال سلطات وظيفته فى تحقيق منافع شخصية.





وقرر تكليف سامى عبدالحميد سرور نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم.





كما تضمن القرار تكليف فريد محمد دراز باحث بإدارة التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة للعمل نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء.



