بدء مقابلات رؤساء لجان ومراقبي الثانوية العامة بالفيوم

بدأت اليوم ، مديرية التربية والتعليم بالفيوم، إجراء المقابلات الشخصية لعدد (234) مرشح للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل للجان سير ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة لأعمال امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/ 2020م.





وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم، والأستاذ أسامة شاهين رئيس لجنة النظام والمراقبة بالوزارة – قطاع القاهرة أ، وإبراهيم سمير عضو لجنة الإدارة العامة للامتحانات، و حسن محمد حسن مدير شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية، وفريق العمل بإدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية والعلاقات العامة بالمديرية، بقاعة المسرح بمدرسة الفيوم الثانوية التجارية للبنات.





أكد وكيل تعليم الفيوم لجميع المتقدمين خلال اللقاء، أن إمتحانات الثانوية العامة أمن قومي لمصر، وأن جميع المشاركين الذين سيتم اختيارهم وجهة مشرفة لمحافظة الفيوم للقيام بهذه المسئولية بمحافظة أخرى أثناء فترة الامتحانات، مشددًا على ضرورة الانضباط والإلتزام بالقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم اصطحاب التليفون المحمول نهائيا مع الطلاب والمعلمين، وكذلك تهيئة المناخ المناسب للطلاب والطالبات أثناء الأمتحانات مع ضرورة التواصل المباشر مع غرفة العمليات.



