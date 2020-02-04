لأول مرة في الشرق الأوسط.. افتتاح مقر لجامعة لندن سكول بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

فى إطار التعاون المصري البريطاني فى المجالات العلمية المختلفة ، افتتح خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أول مقر لجامعة لندن سكول للتجارة فى مصر والشرق الأوسط بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وذلك بحضور وفدًا بريطانيًا رفيع المستوى، مكون من اللورد توملينسون، رئيس مجلس إدارة جامعة لندن سكول، والرئيس التنفيذي للجامعة، تيم أندرادي، والبروفيسور محمد داستباز - نائب رئيس جامعة سوفولك البريطانية.





وحضر حفل الافتتاح كلا من رئيس مجلس الامناء خالد الطوخي، والدكتور محمد العزازي رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا واسلام الطوخي نائب رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وسميح زملط مدير تطوير الأعمال الدولي بجامعة لندن سكول وأمين عام مجلس الأمناء الدكتورة ياسمين الكاشف، والأعلامى محمد فودة.





وأعرب وفد جامعة لندن سكول عن سعادتهم وتقديرهم لجامعة مصر مصر للعلوم والتكنولوجيا لافتتاح فرع جامعة «لندن سكول LSC»، داخل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وهو تعاون مشترك بين الجامعة وكليات التجارة بجامعة «لندن سكول»، تحت رعاية رئيس مجلس أمناء الجامعة خالد الطوخي، وإسلام الطوخي نائب رئيس جامعة مصر.





ورحب بالوفد رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور محمد العزازي، وأمين عام مجلس الأمناء ومديرة إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية بالجامعة، والدكتورة ياسمين الكاشف وعمداء الكليات المختلفة للجامعة كما حرص وفد جامعة لندن سكول علي حضور اجتماع مجلس جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا والتي تم عرض خلاله فيلم عن الجامعة ومدي تطور البحث العلمي فى كليات الجامعة المختلفة كما استعرض الفيلم اهتمام الجامعة بالفنون والثقافة والرياضة لدي الطلاب والطالبات.





كما قدم وفد جامعة لندن سكول شرحا عن الجامعة وأهدافها وفروعها حول العالم وكيف نجحت الجامعة في تحقيق إنجازات علمية في لندن وماليزيا وعدد آخر من الدول وبعد ذلك تفقد الوفد البريطاني منشآت جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا ومنها مكتبة متحف ومركز اختبارات الجامعة .





وخلال زيارة الوفد البريطاني لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا،اهدى خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا درع الجامعة لأعضاء الوفد ،معربا عن تقديره لافتتاح أول فرع لجامعة لندن سكول للتجارة فى مصر داخل جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا.





ومن جانبه أكد خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أن زيارة وفد جامعة لندن سكول للجامعة يأتي ضمن خطة التعاون المصري البريطاني في مختلف المجالات وخاصة التعليم كما يأتي ضمن تنفيذ رؤية الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالتعليم لخدمة الاقتصاد المصرية ، موضحا أن التعاون بين الجامعة وجامعة لندن فى الادارة نتيجة جهود بذلت على مدار ٣ سنوات ماضية نتج على أثرها افتتاح أول فرع لجامعة لندن سكول في مصر والشرق الأوسط لمنح الدراسات العليا فى الادارة والاقتصاد والاستثمار.





وأكد خالد الطوخي أن الدراسة فى فرع جامعة لندن سكول سيبدء فى شهر ابريل القادم ونأمل تحقيق الهدف منه سواء هنا او في لندن، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك تخريج أجيال جديدة فى عالم الاقتصاد وقبل تخرجها تتعرض وتري لثقافة الغير سواء فى مصر أو فى الخارج في إطار ما ستوفره الجامعة للدارسين فى الفرع الجديد.





وأوضح خالد الطوخي أنه سيكون هناك عدد من الاتفاقيات المهمة خلال الفترة القادمة على غرار الفرع الجديد فى الاقتصاد ستكون هذة الاتفاقيات فى العلاج الطبيعي والتمريض، مشيدا بدور الجامعة في تأهيل وتخريج أجيال قادرة على تولي المسئولية والنجاح ومن بينهظ سميح زملط خريج الجامعة الذي تولي أحد مناصب جامعة لندن سكول مؤكدا انه فخور به جدا وده سر من اسرار اختيارهم لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لافتتاح فرع جامعة لندن سكول هنا.





وأضاف خالد الطوخي أن فرع جامعة لندن سكول سيكون به مجموعة من الأساتذة المصريين والبريطانيين وهناك زيارات متبادلة بين الجامعتين خاصة أن الجامعة لها ٦ او ٧ فروع فى العالم و لهم مصروفات محددة نأمل تكون متاحه للطلبة هنا لأول مرة فى مصر والشرق الأوسط بعد افتتاح مقر لجامعة لندن سكول للتجارة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مؤكدا هدفنا تأهيل الطلاب لسوق العمل عبر برامج تعليمية متميزة.





وقال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور محمد العزازي، إن افتتاح فرع لجامعة «لندن سكول LSC»، يأتي بعد تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، على دعم وتأهيل الطلاب من خلال برامج تعليمية متميزة لسوق العمل.





وأعلن العزازي، عن دعم رئيس مجلس أمناء الجامعة، خالد الطوخي، ونجله إسلام الطوخي، نائب رئيس الجامعة، لتحقيق أكبر استفادة من الخبرة الدولية التي تتمتع بها بريطانيا خاصة في ظل حرص المملكة المتحدة على نقل خدماتها التعليمية الى الجامعات الكبرى فى مختلف أنحاء العالم.



