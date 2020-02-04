ثلاث مباريات فاصلة لوفد جامعة عين شمس اليوم بأسبوع فتيات الجامعات الخامس

تأهل فريق كرة الطائرة طالبات بجامعة عين شمس لدور الـ ١٦ بعد فوزه على نظيره من جامعة الفيوم بنتيجة ٠:٢ حيث كانت نتيجة الشوط الأول ٢٥: ١٢ والشروط الثاني ٥:٢٥ نقطة، وذلك ضمن فعاليات أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس.





كما أعلنت لجنة التحكيم فوز وفد الجامعة بالمركز الثالث فى الكرنفال الاستعراضى والمركز الثاني في مسابقة المقال في النشاط الثقافي.



