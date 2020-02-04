الفراعنة مستخدموش بلاستيك.. مبادرة شبابية في أسوان.. صور

نظم مجموعة من الشباب بأسوان دورة تدريبية فى مدينة أسوان للتوعية بأخطار استخدام البلاستيك، واستمرت الدورة لمدة ثلاثة أيام، تحت عنوان " الفراعنة ماستخدموش بلاستيك".

وأكد الشباب المشاركون فى المبادرة بأن هدفهم من خلال هذه المبادرة إلقاء الضوء على أخطار إستخدام البلاستيك أحادى الاستخدام وذلك عن طريق تنظيم تدريب للتعريف بأضرار البلاستيك على الصحة والحياة البحرية وتاريخ صناعته والبدائل المتاحة منها على سبيل المثال استخدام الشنط القماش والأظرف الورقية بدلًا من أكياس البلاستيك.

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وأشاروا إلى أن عدد المتدربين فى هذه الدورة بلغ حوالى 30 متدربًا من الشباب والفتيات وتعرفوا على الطرق المختلفة للتوعية المجتمعية عن أضرار البلاستيك ، كما نظم المشاركون فى نهاية الدورة "موكب حابى" لتنظيف النيل عند مرسى فريال على كورنيش النيل بمدينة أسوان .

وقالوا بأنه تم تنظيم التدريب بالتعاون بين كلًا من مشروع بانلاستيك مع مبادرة Save nature ضد البلاستيك لتنظيف النيل بأسوان، و مركز swan college للتدريب وجمعية النجع البحرى بجزيرة أسوان.

وأوضح الشباب المشاركون بأنهم عندما قرروا أن يجمعوا القمامة ومخلفات البلاستيك من مياه نهر النيل بمدينة أسوان جاء ذلك من وازع وطنى للحفاظ على البيئة ، وعلى المنظر العام لنهر النيل والإبقاء عليه كما هو معروف فى أسوان بمياهه الزرقاء النقية الخالية من الشوائب أو القاذورات .

وأكدوا أن مبادراتهم الشبابية لا تهدف إلى ربح أو مصلحة خاصة ولا تخدم أيضًا أغراض حزبية أو تيارات سياسية معينة ، ولكن هدفها الصالح العام والحفاظ على البيئة السياحية فى أسوان والإبقاء عليها واجهة مشرفة أمام الضيوف والسائحين الأجانب .