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فن

تفاصيل المكالمة الأخيرة بين نادية لطفي وشهيرة

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 04:55 م
شهيرة
شهيرة
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محمد نحلة

نعت الفنانة شهيرة صديقتها نادية لطفي، التي رحلت عن عالمنا عن عمر يناهز الـ83 عامًا اليوم، الثلاثاء، وروت آخر ما دار بينهما. 

وكتبت شهيرة، عبر حسابها على "فيسبوك" "كنت اتفقت معاكي من ١٣ يوم تقريبا إني هزورك، قولتيلي يللا تعالي قلتلك أنا هكلم دلال عبد العزيز وهنيجي سوا وقالتلي بشوق عايزة أسمع صوت محمود وحشني قلتلها نايم مره تانيه حبيبتي".

 

وأضافت شهيرة "وكنت بعزيها في وفاة زوجه أبنها وازاي كانت بتحبها  وأن أبنها احمد ماكانش بيسيبها طول فتره مرضها وللأسف أصرت هي تروح المدافن والمشوار بالنسبه لها صعب ومن يومها تدهورت الحالة ودخلت العنايه المركزه ولكني لم أتخيل أنها النهاية".


وتابعت: "درس لا نؤجل زيارة الحبايب وخاصة المرضى منهم مهما كانت الحالة مستقرة، طرفه عين وانتباهتها يغير الله من حال إلي حال".


واختتمت شهيرة، كلامها "الله يرحمك ياحبيبتي برحمته الواسعة التي وسعت كل شيئ ويرزقك الجنة ونعيمها يارب وداعا جميلة جميلات السينما المصرية".
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