لارتكابه مخالفات.. استبعاد رئيس مركز شبين الكوم من منصبه

أصدر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية قرار رقم 217 لسنة 2020 باستبعاد اللواء عصام عبدالعال بهاء الدين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم وتكليفه للعمل بالديوان العام.





وذلك بعد أن تبين ارتكابه العديد من المخالفات التى تستوجب إستبعاده وتقديم شكاوى ضده من البعض لاستغلال سلطات وظيفته فى تحقيق منافع شخصية، وتكليف سامى عبدالحميد سرور نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم.





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كما تضمن القرار تكليف فريد محمد دراز باحث بإدارة التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة للعمل نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء.





يأتي هذا في إطار خطة محافظ المنوفية للإرتقاء بالجهاز الإداري والدفع بكوادر جديدة قادرة على إنجاز المهام وتلبية طلبات المواطنين بالشكل اللائق والحد من الفساد .