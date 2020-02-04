سياسي: لبنان يشهد أزمة رباعية والشعب يريد حل سريع .. فيديو

قال رائد الخطيب، المحلل السياسي اللبناني، إن مسودة مجلس الوزراء اللبنانى التى صدرت عبارة عن "جس نبض" للشارع، تجاه الإجراءات التى قد تتخذها الحكومة اللبنانية مقدما، موضحا أن البيان الوزاري يمثل الورقة الإصلاحية التى تضمن برنامج الإصلاح المالى والاقتصادى.

وأشار رائد الخطيب، أثناء مداخلته الهاتفية على قناة اكسترا نيوز إلى أن هناك تناقضا فى البيان الوزاري الذي صدر، لافتا إلى أن الشعب لا يريد خطابات بل يريد حلا سريعا وواضحا وخطوات جدية تبدأ سريعا، لأن الوضع الاقتصادي والانتاجي لن يتحمل أي مخاطرات.

وأشار رائد الخطيب، أثناء مداخلته الهاتفية على قناة اكسترا نيوز إلى أن هناك تناقضا فى البيان الوزاري الذي صدر، لافتا إلى أن الشعب لا يريد خطابات بل يريد حلا سريعا وواضحا وخطوات جدية تبدأ سريعا، لأن الوضع الاقتصادي والانتاجي لن يتحمل أي مخاطرات.

وأوضح المحلل السياسي، أن رد فعل الشارع اللبناني الشارع تجاه البيان جاء بالسلب، مشيرا إلى أن الشعب لم يعد يثق فى اى بيانات يتم إصدارها، وأنه يريد خطوات واضحة يتم تنفيذها.









وأكد رائد الخطيب، على أن هناك أزمة رباعية في لبنان تشتمل أزمة المجالات الاقتصادية والمالية والمصرفية والسياسية، لافتا إلى أن الإصلاحات لا تكفي في خلال هذه الفترة.







