للمشاركة بالانتخابات التكميلية للنواب.. «الخارجية» تدعو المصريين بالخارج للتوجه إلى صناديق الاقتراع في 7 و8 فبراير

دعت وزارة الخارجية، المصريين المقيمين خارج مصر، ويحملون بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية، متضمنًا الرقم القومى وعنوانهم يقع فى نطاق الدائرة الأولى – دائرة الجيزة ومقرها قسم شرطة الجيزة - محافظة الجيزة، والدائرة السابعة – دائرة ملوى ومقرها مركز شرطة ملوى- محافظة المنيا، بالتوجه إلى اللجان الفرعية ببعثاتنا في الخارج يومى الجمعة والسبت 7 و 8 فبراير 2020.





كان ذلك من الساعة 9.00 صباحًا حتى الساعة 9.00 مساءً بالتوقيت المحلي للدولة التي يجري فيها الاقتراع للإدلاء بأصواتهم فى الانتخاب التكميلي لشغل مقعد بمجلس النواب بكل من الدائرتين.





وفى ضوء الإعداد لتصويت المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية يومى 7 و 8 فبراير 2020 فى الانتخابات التكميلية بمجلس النواب، قامت وزارة الخارجية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات بإجراء تشغيل تجريبى لنظام تصويت المصريين بالخارج حتى يتسنى للمواطنين الإدلاء بأصواتهم بسهوله ويسر، وجارٍ موافاة بعثاتنا ببطاقات الاقتراع.



