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ثقافة

وزيرة الثقافة تهدي تريزيجيه موسوعة شخصية مصر في معرض الكتاب

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 04:51 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
أهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة،  مجموعة إصدارات مطبوعة منها كتاب "شخصية مصر"، وسلسلتى ما ورؤية،  وتى شيرت المعرض بتوقيعها، حمود تريزيجيه نجم فريقى منتخب مصر ونادى أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم.

وقالت عبد الدايم إن اختيار شخصيات مصرية بارزة كسفراء لمعرض الكتاب ياتى كعامل جذب للشباب لمتابعة فعاليات هذا الحدث الدولى المهم، كما يعمل على إيجاد قدوة للنشء الجديد ويخلق مسارا للترويج الثقافى لمصر داخل الوطن وخارجه.

 وتابعت ان رحلة محمود تريزيجيه الاحترافية تعد قصة نجاح ملهمة تحث على التمسك بالامال لتحقيق الطموح ، وأكدت أنه بات سفيرا للثقافة إلى جانب أنه نموذج مشرف للرياضة المصرية.

وكانت قد استقبلت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة محمود تريزيجيه نجم فريقى منتخب مصر ونادى أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم والذى اختارته الدورة 51 من معرض القاهرة الدولى للكتاب كاحد سفراءها حيث حضر خصيصا من المملكة المتحدة للحاق بختام فعالياته والتواصل مع جمهوره فى الندوة المقررة . 

وكانت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولى للكتاب قد اختارت لأول مرة عددًا من الشخصيات العامة كسفراء له ضمت الدكتور زاهى حواس وزير الآثار الأسبق، الفنانة القديرة سميحة أيوب، الفنان التشكيلى أحمد مصطفى ، المهندس العالمى هانى عازر الى جانب اللاعب العالمى محمود تريزيجيه.
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