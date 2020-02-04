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اللقطات الأولى لانفجارات ضخمة بمدينة مأرب باليمن .. فيديو

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 05:05 م
انفجار بمدينة مأرب
انفجار بمدينة مأرب باليمن
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محمود محسن
أذاعت فضائية يورو نيوز لقطات لإنفجارات  ضخمة شمال مدينة مأرب في اليمن ذلك في مستودع للأسلحة باليمن.

ذكرت وسائل إعلام محلية أن مدينة مأرب تعرضت لهجوم وقصف صاروخي من قبل ميليشيا الحوثي في صنعاء.

وسمع دوي انفجار عنيف في العاصمة صنعاء، لكن مصادر استبعدت أن يكون  نتيجة لقصف جوي في ظل عدم سماع أي صوت لحركة الطيران.

وأوضحت أن الإنفجار صادر من شمال العاصمة بالقرب من مقر الفرقة الأولى مدرع ورجحت أنه ناجم عن اطلاق الحوثيين صاروخا باليستيا.

وأشارت إلى أن الانفجار لصاروخ باليستي بالعاصمة صنعاء ضمن دفعة صواريخ حوثية اطلقت الى مأرب قبل لحظات.
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