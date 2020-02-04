العثور على جثة عجوز سوداني داخل منزله بشبين القناطر

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض العثور على جثة عجوز سوداني الجنسية داخل منزل بشبين القناطر وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة انتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.

تلقى المقدم أيمن سليمان رئيس مباحث مركز شبين القناطر بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة في حالة تحلل داخل أحد المنازل.

وانتقل على الفور العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي وبمناظرة الجثة تبين أنها لعجوز يدعى " ي م م " 65 سنة سوداني الجنسية ويقيم بمفرده داخل المنزل.

كما تبين أن الجثة في حالة تحلل وتم نقلها إلى مستشفى شبين القناطر وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.