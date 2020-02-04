رئيس جامعة الزقازيق يستقبل مدير معهد بحوث البترول المصري لبحث سبل التعاون

استقبل الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق ،اليوم، الدكتور ياسر محمد مصطفي مدير معهد بحوث البترول المصري في إطار بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الجامعة والمعهد بحضور الدكتور جمال عنان عميد كلية العلوم.

أعرب رئيس الجامعة عن امتنانه بالزيارة وإسهامات المعهد المتميزة بما يمتلكه من خبرات وكوادر فنية ومعدات وأجهزة في خدمة البحث العلمي،مؤكدًا علي أهمية تشجيع وتوجيه البحوث العلمية لخدمة الأهداف التنموية واستحداث التكنولوجية المتطورة في مختلف المجالات العلمية.





ومن جانبه أشاد الدكتور ياسرمحمد مصطفي، بالجهود المبذولة من جامعة الزقازيق والتنسيق مع المراكز والمعاهد البحثية بالمجالات المختلفة بالاضافة إلي تبادل الأساتذة والبرامج التدريبية والمشروعات البحثية المشتركة،بهدف الإرتقاء بمستوي البحث العلمي والتكنولوجي بالجامعة مشيرًا إلي أنه التعاون الأول بين المعهد وكلية العلوم في مجالات التدريب والأبحاث المشتركة لباحثي الماجستير والدكتوراة والإستشارات العلمية في قطاع البترول والكيمياء وعلوم المواد والاستكشاف السيزمي لأبار ومشتقات البترول.