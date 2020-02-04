ياسمين رئيس فى حوارها لـ«صدى البلد»: أحب المخاطرة في أعمالي.. وأجتهد لتقديم مشوار فني أرضى عنه

يثار الجدل حولي للظهور بشكل غير متعارف عليه للجمهور.. ولا أفضل تقديم سيرة ذاتية لهذا السبب

لن أشارك في موسم رمضان القادم.. وتدربت على «الغطس» من اجل «لص بغداد»

شخصيتي بـ«لص بغداد» كانت تحدى.. وهذه حقيقة تجسيدي لشخصية مروه القناوي

المنصات الإلكترونية مستقبل الصناعة.. وهذا مقياس النجاح بالنسبة لي





بشخصية سلمى سليمان مهووسة بالتاريخ تظهر الفنانة ياسمين رئيس فى فيلم " لص بغداد" الذي يعرض حاليا فى السينمات وينافس على إيرادات موسم منتصف العام، وكان هذا العمل تحدي ل"لياسمين" خاصة أنها لم تقدم أكشن من قبل، وعلى الرغم من هذا لم أستعن بدوبلير لتقديم المشاهد الخطرة بدلا منها، وتدربت جيدا لتؤديها بنفسها، وأخذت الأمر تحدي، كما حاولت أن تظهر الشخصية بشكل جديد عن المراة المثقفة، وخاضت المغامرة مع الفنان محمد إمام للوصول لكنز الإسكندر الأكبر.





ياسمين رئيس فى حوارها لـ«صدى البلد» كشفت كواليس المشاهد الصعبة التى واجهتها فى "لص بغداد"، وحقيقية تجسيدها لشخصية مروة القناوى، وعلى أي أساس تختار أدوارها، وكيف ترى من ينتقدون ملابسها.





في البداية حدثينا عن استعدادك للشخصية؟





شخصية سلمى سليمان كوميدية بطريقتها الخاصة لها لزمات وحركات مرتبطة بها ولم نرغب في أن تظهر بالنظارة واللوك المعتاد لشخصية المثقفة ولذلك اضفنا كلامه الجرئ وحركتها مثل اكل لبانه طول الوقت مثلا، واختيار اللوك كان بالنقاش مع ستايلست العمل والمخرج، وهذه المرة الاولى التي اقدم فيها شخصية كوميدية بالكامل في إطار عمل اكشن كوميدي.





الفيلم ملئ بمشاهد الاكشن فهل استعنتي بدوبلير؟





لم استعن بدوبلير وقمت بأغلب مشاهد الأكشن بنفسي واستلزم ذلك مني تدريب طويل على حسب كل مشهد.





وماذا عن الصعوبات التي واجهتك؟





الفيلم ظهر فيه مشاهد تقدم لأول مرة في السينما المصرية وخاصة مشاهد الأكشن، وكان هناك مخاطر في مشاهد كثيرة وفي مشهد المقبرة الذي يعد من أصعب المشاهد، فقد كان يلقى علينا شكاير اسمنت والتنفس كان صعب جدا وفي نفس الوقت تحتاج لأن تجري وتقفز، ولدينا ايضا مشهد الغرق الذي يعتبر من أصعب المشاهد، فقد تدربنا عليه كثيرا بمعدات خاصة لكي يظهر بشكل واقعي فتدربنا على الغطس مع محترفين وكان من الصعب أن نحافظ على أدائها التمثيلي وفي نفس الوقت تقوم بالحركات المطلوبة بشكل جيد مع وجود مخاطر التصوير تحت الماء.





كيف رأيتي العمل مع محمد إمام؟





الحقيقة يمكن القول اننا اصبحنا اصدقاء بعد العمل وكان هناك توافق كبير بيننا في المشاهد وهذا سيلاحظة الجمهور في الفيلم وأمام شخصية تحب عملها وتجتهد ليخرج بشكل ممتاز كما أن دمه خفيف.





ما رأيك في محمد عبد الرحمن "توتة" ؟





توتة كان مفاجأة بالنسبة لي لخفة دمه وطيبته، كما أن العمل مع فريق عمل" لص بغداد" كان ممتع، وهناك توافق كبير بيننا.





الفيلم يدمج الاكشن مع الكوميديا ..هل كان هذا تحدى بالنسبة لكي؟





كما اخبرتك ان هذه هي المرة الاولى التي اقدم فيها عمل أكشن كوميدي، وكانت مشاهد الاكشن تتطلب تدريب واستعداد بدني خاص والكوميديا النابعة من شخصية سلمى سليمان كانت تحدي لأخرج للجمهور بشخصية جديدة.





التجربة الأولى مع أحمد خالد موسى..فكيف كانت؟





ممتعة وجيدة وذلك سيظهر بوضوح من جودة العمل على الشاشة والتناغم بين الممثلين.





ما حقيقة تقديم شخصية مروة القناوي؟





ما حدث أنني شاركت في استفتاء على تويتر عن شخصيات تستحق أن تجسد في عمل فني، وكانت اجابتي مروة قناوي وتناقلت السوشيال ميديا الخبر وكل ذلك بشكل غير رسمي وأنا لم أصرح بأي شيء عن العمل وسأقوم بالتصريح في الوقت المناسب





كيف تقيسي نجاح العمل بالإيرادات التي يحققها أم برد فعل الجمهور في الشارع؟





بالاثنين فالجمهور يذهب لحجز تذاكر سينما للعمل الذي يحبه أو الممثل المفضل له وايضا بردود الأفعال المباشرة على شخصية قدمتها، حتى الآن ردود الفعل على سلمى سليمان التي تصلني من السوشيال ميديا إيجابية وأتمنى ان يستمر ذلك.





هل حبك للتجديد في ملابسك هو ما يثير الجدل حول مظهرك؟





الواقع أن الجدل يحدث بسبب الاختلاف فأنا أحب التجربة والظهور بمظهر جديد ومختلف عن ما هو متعارف عليه لذلك احيانا يسبب صدمة ولكني ممثلة ولا يجب أن يعتاد جمهوري على شكل واحد او ستايل واحد فقط مني





هل نجاح "لص بغداد" يحملك مسئولية الأعمال القادمة؟





كل خطوة يقوم بها الفنان تجعله يفكر في الجديد الذي سيقدمه، وعادة أحب التجريب والمخاطرة، وأقدم اشياء لم أقم بها من قبل فلن تجد نمط واحد في الأدوار التي قمت بها من بداية مشواري وكل عمل ناجح يجعلني اسعى لتقديم عمل افضل و اقوى و مختلف.





ماذا عن مشاركتك في موسم رمضان القادم؟





اقوم بتصوير فيلم الحارث حاليا ولن اشارك في موسم رمضان القادم.





هل ياسمين راضية عن مشوارها الفني؟





أرى انني مازلت اجتهد لعمل مشوار فني واعتقد ان اختياراتي حتى الآن مناسبة وردود الأفعال حولها جيدة.





علي اي اساس تقومي بإختيار ادوارك؟





اختار على أساس الدور وما يضيفه لي وهل هو تحدي جديد يضيف لي، أم أنه عمل مكرر.





ما رأيك في اتجاه عدد من صناع الدراما حاليا إلى المنصات الإلكترونية؟





اعتقد انها المستقبل بشكل كبير مثل نتفليكس وشاهد وغيرها ولكن ذلك لن يمنع الذهاب للسينما او المسرح او غيرها فهي وسائط متعدده تتيحها لنا التكنولوجيا ومن الهام الاستفادة منها لانها ستزيد من الإنتاج الدرامي والسينمائي وذلك يعود بالنفع على الصناعة.





إذا عرض عليك سيرة ذاتية.. من الشخصية التي تحبي أن تجسيدها؟





لا أفضل تقديم سيرة ذاتية لأنها تخضع لوجهة النظر المطروحة في العمل ولا تقدم الشخصية بحقيقتها من كافة الجوانب.