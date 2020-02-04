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سيارات

بيان هام من جهاز حماية المستهلك لـ أصحاب سيارات النترا hyundai elantra hd.. تفاصيل

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 06:21 م
النترا hd
النترا hd
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اشرف عطية
وجه جهاز حماية المستهلك  شركة جي بي غبور اتو ببدء الفحص لمنظومة التوجيه للسيارة النترا hd -حملة فحص مجاني لمنظومة التوجيه للسيارة "elantra hd (العفشة الأمامية) بدءا من إنتاج سبتمبر 2018 حتى يونيو 2019 كإجراء وقائي حفاظا على أمن وسلامة المواطنين.
  
ويمكن التواصل مع الحملة من خلال الاتصال على الخط الساخن لشركة جي بي غبور اتو 16661 للحجز وتحديد موعد في أقرب مركز خدمة دون اي تكاليف أو رسوم على العميل.

يذكر أن جهاز حماية المستهلك استدعى من قبل هوندا بمختلف طرازاتها المتأثرة بالنافخة الهوائية (الايرباج ) من صنع شركة (تكاتا)، ولم يتم استبدالها بعد، فإنه يتوجب عليهم زيارة هوندا الفطيم في أسرع وقت ممكن لاستبدال مفجر النافخة الهوائية مجانا.

وطالب الجهاز بالتواصل مع وكيل هوندا في مصر للحصول على الإصلاحات بصورة مجانية وتشمل المركبات المتضررة المطلوبة في الاستدعاء:

- أكورد 2004 الي 2007

- CRV موديل 2002 إلى 2009

- سيتي موديل 2006 إلى 2013

- استريم موديل 2002 

- سيفيك موديل 2002 إلى 2010

- جاز موديل 2002 إلى 2005.
بيان هام من جهاز حماية المستهلك لـ أصحاب سيارات النترا hyundai elantra hd.. تفاصيل
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