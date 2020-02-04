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محافظات

تنفيذ مشروع إعادة بناء المتحف القومي.. محافظ بورسعيد يلتقي وزير السياحة والآثار

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 06:34 م
محافظ بورسعيد يلتقي
محافظ بورسعيد يلتقي وزير السياحة
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كتب محمد الغزاوى
التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بالدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بمقر الوزارة  حيث تقرر البدء في تنفيذ مشروع إعادة بناء المتحف القومي المطل علي مدخل القناة ببورسعيد وما يمثله من أهمية كبيرة من تنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية للمحافظة بموقعة المتميز امام مرسي سفن السياحة العالمية القادمة للميناء وكذلك إقامة فندق خمسة نجوم بواسطة إحدى الشركات المتخصصة الكبرى.  

كما تناول المحافظ  مع الوزير عقد لقاء موسع ببورسعيد مع اتحاد الغرف السياحية والشركات المتخصصة  في السياحة لتنشيط دورها في دعم حركة السياحة المؤهلة لها بورسعيد بما تمتلكه حاليا من بنية تحتية سياحية علي أعلى مستوى وموقع وتاريخ يشهد له العالم.

كما بحث محافظ بورسعيد مع وزير السياحة خلال الاجتماع تنشيط سياحة اليوم الواحد للمحافظة والتي تحقق رواجا كبيرا مع تخصيص أتوبيسات سياحية ذات الطابقين لتنظيم رحلات لرواد سياحة اليوم الواحد لتفقد معالم وأسواق مدينة بورسعيد علاوة علي تنشيط سياحة المؤتمرات والتي اكتسبت فيها بورسعيد خبرة كبيرة علي مدار الأعوام الماضية
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وأكد محافظ بورسعيد خلال الاجتماع أن النهضة السياحية التي تشهدها بورسعيد حاليا جعلتها تستحق موقعا متميزا علي خارطة السياحة العالمية لمصر لمختلف الأنشطة السياحية .
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