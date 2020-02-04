البحيرة تفوز بـ4 مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية فى مسابقة مركز تنمية القدرات للصحافة والإعلام التربوي

أعلن الدكتور محمد سعد محمد - وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة عن فوز مركز تنمية القدرات الصحفية والاعلامية بالمديرية بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية بمسابقة مراكز تنمية القدرات الصحفية والإعلامية لصيف 2019 .





وأشار إلى حصول إدارة ابو حمص على المركز الاول على مستوى الجمهورية بمسابقة الكاريكاتير الحى بينما حصلت إدارتي بندر دمنهور وكوم حمادة على المركز الرابع والرابع مكرر على مستوى الجهورية بنفس المسابقة .





وأشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بحصول مديرية التربية والتعليم بالبحيرة على عدد من المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية في مسابقة مراكز القدرات للصحافة والإعلام التربوي لصيف ٢٠١٩وبجهود الشئون التنفيذية وتوجيه عام الصحافة والاعلام التربوي لدعم وتنمية وتأهيل ابنائنا الطلاب فى مختلف الانشطة التربوية





و اكداللواء آمنة على اهمية دور الانشطة التربوية المختلفة في صقل وتنمية المواهب لدى الطلاب وتشجيعهم واستثمار طاقتهم في شتى المجالات الفنية والثقافية والرياضية باعتبارها احد محاور منظومة التعليم الجديدة وقاطرة للعبور نحو آفاق مستقبل مشرق وواعد بسواعد ابنائه لما تمثله تلك المنظومة من اهمية في تأهيل الطلاب لمواكبة كافة التحديات والتطورات الجارية بالإضافة لدورها في تنمية الجوانب الوطنية وبناء الهوية والشخصية المصرية لديهم .



