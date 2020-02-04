AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الجونة ووادي دجلة فى الدوري

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 06:18 م
لقاء الجونة ووادي
لقاء الجونة ووادي دجلة
Advertisements
حسام الحارتي
انتهت أحداث شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي بين فريقي الجونة وضيفه وادي دجلة، في اللقاء المقام على ملعب استاد الجونة ضمن منافسات الأسبوع الـ 16 من بطولة الدوري الممتاز.

شهدت المباراة منافسة بين الفريقين ولم يتمكن أى فريق من زيارة شباك الآخر خلال الـ 45 دقيقة الأولى، رغم وصول وادي دجلة الى مرمى الجونة أكثر من مرة، ولكن لم تترجم الهجمات الى أي أهداف.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه أكرم توفيق لاعب الجونة في الدقيقة 39 من عمر المباراة، بعد تدخل عنيف مع أحد لاعبي دجلة.

 ودخل الجونة بالتشكيل التالي :-
إسلام طارق، جوناثان نجويم، لؤي وائل، محمد نجيب، باسم علي، سيرچ أكا، أكرم توفيق، عمرو عبد الفتاح «عموري»، عمرو بركات، إسلام محارب، أحمد ياسر ريان.

بينما دخل دجلة بهذا التشكيل:
حراسة المرمى: محمد عبدالمنصف. 
خط الدفاع: عمر صلاح وخالد رضا وأحمد بيكهام وإساحقو يعقوبو.
خط الوسط: محمد عبدالعاطي وبوزاس وأحمد سعيد.
خط الهجوم: حسام عرفات ورفيق كابو ورجب عمران.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تشكيل الجونة في مواجهة المقاولون العرب اليوم

كأس مصر.. شوط أول سلبي بين نادي الجونة وإف سي مصر

الدوري المصري.. أحمد حمدى يسجل هدف الجونة الأول في شباك سموحة

الدوري المصري | أحمد حمدي يقود هجوم الجونة أمام الإنتاج الحربي

تعرف على قائمة الجونة لمواجهة الزمالك في الدوري الممتاز

الدوري المصري.. تعرف على تشكيل الجونة لمواجهة الزمالك

ترشيحاتنا

العيش المقمر والصابون السائل.. احذر 6 عادات لا تخطر ببالك تسبب السرطان

مرتضى منصور يعلن انسحابه من خوض انتخابات نقابة المحامين

رسميا.. بيراميدز يعلن عدم إذاعة مباراته أمام الأهلي

لن يأتي الزمان بمثلك فنيا وإنسانيا.. إلهام شاهين تنعى نادية لطفي

القوات المسلحة تنظم اختبارات لاختيار المتميزين في مجال تكنولوجيا المعلومات من المجندين والضباط الاحتياط

بالأحمر النارى .. ياسمين صبرى تشعل انستجرام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. "زغروطة" شاكيرا خلال حفل سوبر بول تثير السخرية على مواقع التواصل

لأول مرة.. مرسيدس تطلق مايباخ suv طزار maybach gls 600.. شاهد

الثدي والرئة والقولون.. تعرف على أكثر 10 أنواع السرطان شيوعا