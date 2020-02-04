التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الجونة ووادي دجلة فى الدوري

انتهت أحداث شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي بين فريقي الجونة وضيفه وادي دجلة، في اللقاء المقام على ملعب استاد الجونة ضمن منافسات الأسبوع الـ 16 من بطولة الدوري الممتاز.
شهدت المباراة منافسة بين الفريقين ولم يتمكن أى فريق من زيارة شباك الآخر خلال الـ 45 دقيقة الأولى، رغم وصول وادي دجلة الى مرمى الجونة أكثر من مرة، ولكن لم تترجم الهجمات الى أي أهداف.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه أكرم توفيق لاعب الجونة في الدقيقة 39 من عمر المباراة، بعد تدخل عنيف مع أحد لاعبي دجلة.
ودخل الجونة بالتشكيل التالي :-
إسلام طارق، جوناثان نجويم، لؤي وائل، محمد نجيب، باسم علي، سيرچ أكا، أكرم توفيق، عمرو عبد الفتاح «عموري»، عمرو بركات، إسلام محارب، أحمد ياسر ريان.
بينما دخل دجلة بهذا التشكيل: