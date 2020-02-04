التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الجونة ووادي دجلة فى الدوري

شهدت المباراة منافسة بين الفريقين ولم يتمكن أى فريق من زيارة شباك الآخر خلال الـ 45 دقيقة الأولى، رغم وصول وادي دجلة الى مرمى الجونة أكثر من مرة، ولكن لم تترجم الهجمات الى أي أهداف.





وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه أكرم توفيق لاعب الجونة في الدقيقة 39 من عمر المباراة، بعد تدخل عنيف مع أحد لاعبي دجلة.



