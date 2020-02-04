شيكو يكشف سبب تأجيل عرض مسرحية عطل فني في مصر

كشف شيكو عن السبب الذي يمنع فريق عمل مسرحية "عطل فني" من عرضها فى مصر حاليا.

وقال فى تصريحات لـ«صدى البلد»:" نرتب بالفعل لعرضها فى مصر ولكن أنا وهشام لدينا بعض الالتزامات، فلم نقرر بعد متى يتم عرضها.

وكان قد قال شيكو تعليقا على مشاركة مسرحية "عطل فني" في موسم الرياض إن الأمر جاء صدفة، وحكي: "فحينما كنا فى موسم الرياض وجالسين مع المستشار تركى أل شيخ، تحدث عن المسرحيات المصرية المشاركة بموسم الرياض".





وتابع: "أخبرنا أن نقدم مسرحا وعرض علينا التواجد فى الموسم، وحينما عدنا تحدث معنا أمير طعيمة وجلسنا أنا وهو وأكرم وهشام لنعمل على المسرحية".