تعليم قنا تختتم فعاليات معرض مصر للعلوم والهندسة "قنا المحلي 2020 RISEF"





اختتمت مديرية التربية والتعليم بقنا، فعاليات معرض مصر للعلوم والهندسة " قنا المحلي 2020 RISEF "، صباح اليوم الثلاثاء، والذي ينظمه مركز التطوير التكنولوجي بمديرية التربية والتعليم بالتعاون مع جامعتي جنوب الوادي والأزهر بالتنسيق مع مدارس دريمز الخاصة وذلك بهدف زيادة وعي طلاب المدارس بأهمية البحث العلمي واكتشاف قدرات الشباب على البحث والابتكار.





شهد فعاليات الحفل الختامي، ا لدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور محمد عمران رئيس لجنة تقيم المشروعات المشاركة، بالإضافة لحضور العديد من قيادات العملية التعليمية بالمحافظة وأولياء أمور الطلاب المشاركين.





أعرب حازم عمر، عن إعتزازه وفخره لحضوره مثل هذا الحدث ولرؤيته لهذا العدد الكبير من المشروعات العلمية المقدمة من الطلاب، لافتًا إلى أن محافظة قنا تزخر بالعديد من النماذج المشرفة في شتي المجلات علي مر العصور، مؤكدِا علي ضرورة علي تبني تلك المشروعات ودعمها خاصة أنها تقدم حلول علمية للعديد من المشكلات التي تؤرق المجتمع، كما أن ترجمتها إلى مشروعات ملموسة يعد احد اشكال اقتصاد المعرفة التي تسعي الدولة الي تحقيقه، موجهًا شكره وتقديره لكل من ساند ودعم هؤلاء الطلاب باعتبارهم أمل مصر القادم ومستقبلها.





ومن جانبه أكد صبري خالد، بأن العملية التعليمية بقنا تشهد تقدما ملحوظا فقد حصلت المحافظة هذا العام علي المركز الأول علي مستوي الجمهورية في مؤشر التعليم، لافتًا إلى أن قنا دائما حاضرة في المقدمة فقد حصلت خلال العوام السابقة علي العديد من المراكز علي مستوي الجمهورية فقد حصلت في عام 2013 علي ثمانية مراكز و في عام 2016 علي خمسة مراكز وفي عام 2017 حصلت أيضا علي خمسة مراكز اخري سافر اثنين منهما إلى الولايات المتحدة، بينما حصلت في 2018 علي ثمانية مراكز و في 2019 حصلت علي مركز واحد فقط.





وأشار رئيس لجنة تقيم المشروعات، إلى أن تنظيم المعرض يهدف إلى تشجيع الطلاب الموهوبين فى التعليم ما قبل الجامعي على عرض مواهبهم وقدراتهم على الابتكار فى مجال الأبحاث العلمية وتنفيذ مشاريعهم بناء على الطرق العلمية، لافتًا إلى أن اجمالي عدد المقدمين بلغ 60 مشروع تم تصعيد 25 منهم للمنافسة علي مستوي الجمهورية.



