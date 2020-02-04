باحثة غذائية: زيت القلي أخطر مسببات الإصابة بالسرطان .. فيديو

قالت الدكتورة إيمان عبد المنعم، الباحثة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية، أن المناعة تتكون من خلايا وأنسجة وأعضاء أهمها كريات الدم البيضاء والطحال، موضحة أن المناعة ترتفع فى ثلاثة مراحل هم، التغذية الصحية والنفسية الجيدة وأداء الرياضة.

وأوضحت الباحثة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية ، أن مسببات السرطان تتجمع فى اللحوم المصنعة والألوان الصناعية ومكسبات الطعم.









ولفتت دكتور إيمان عبدالمنعم إلى أن "الزيت المقلي" أحد أهم أسباب حدوث السرطان، وتكرار استخدامه أكثر من مرة يعمل على انتشاره بقوة ، واشارت الى ان استخدام ورق الزيتون والجوافة المجففين يعمل على الحماية من السرطان.







