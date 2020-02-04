باحثة غذائية: زيت القلي أخطر مسببات الإصابة بالسرطان .. فيديو

قالت الدكتورة إيمان عبد المنعم، الباحثة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية، أن المناعة تتكون من خلايا وأنسجة وأعضاء أهمها كريات الدم البيضاء والطحال، موضحة أن المناعة ترتفع فى ثلاثة مراحل هم، التغذية الصحية والنفسية الجيدة وأداء الرياضة.
وأوضحت الباحثة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية، أن مسببات السرطان تتجمع فى اللحوم المصنعة والألوان الصناعية ومكسبات الطعم.
ولفتت دكتور إيمان عبدالمنعم إلى أن "الزيت المقلي" أحد أهم أسباب حدوث السرطان، وتكرار استخدامه أكثر من مرة يعمل على انتشاره بقوة، واشارت الى ان استخدام ورق الزيتون والجوافة المجففين يعمل على الحماية من السرطان.
وأشارت دكتور ايمان عبدالمنعم، أثناء حوارها على برنامج "كلام ستات" المذاع على قناة "on e"، الى ان اثناء عمليه الاكسده ينتج مايسمي "بالشقوق الحرة"، وهي عبارة عن جزيئات ينقصها إلكترون وغير مستقرة تعمل على تكوين طفرات تتحول الى أمراض سرطانية وأمراض متنوعة.
وأكدت دكتور ايمان عبدالمنعم، على ضرورة تعدد ألوان الأكل في الوجبة الواحد، والتى تعمل على تقوية الجسم ضد السرطان، مشيرة إلى ان الفلفل الاخضر والالوان رقم واحد فى احتوائها على كميات كبيرة من فيتامين "c" ، بالإضافة إلى "الجوافة والموالح" سواء فاكهة أو خضروات.