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فن

آخر نجمات جيل الزمن الجميل .. نادية الجندي تنعى نادية لطفي

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 06:38 م
نادية لطفى
نادية لطفى
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محمد بدران
نعت الفنانة نادية الجندى، الفنانة الراحلة نادية لطفي، وذلك من خلال صورة لها نشرتها على حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات “instgram”.

وعلقت نادية الجندى على الصورة قائلة: "‏إنا لله وإنا إليه راجعون ‏انتقلت إلى رحمة الله تعالى ‏صباح اليوم النجمة الكبيرة ⁧‫نادية لطفي 💔😢💔أخر نجمات جيل نجوم الزمن الجميل ‏الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة ‏نسألكم الفاتحة والدعاء 🙏🙏"

كانت الفنانة نادية لطفى تعرضت إلى أزمة صحية شديدة تسببت في نقلها إلى العناية المركزة. 

وجاء دخول نادية لطفى إلى العناية المركزة بسبب تعرضها إلى نزلة شعبية حادة أثرت على صحتها بشكل كبير، مما دفع الأطباء إلى نقلها للعناية المركزة وتدهورت حالتها الصحية في الفترة الأخيرة نتيجة ذلك وفقدت الوعي حتى رحيلها.


تعد الفنانة نادية لطفي من أهم نجمات الصف الأول، في الجيل الذهبي للسينما المصرية؛ إذ قدمت أعمالا مهمة عديدة، أبرزها "الناصر صلاح الدين"، و"النظارة السوداء"، و"للرجال فقط"، و"السمان والخريف"، وغيرها.

آخر نجمات جيل الزمن الجميل .. نادية الجندي تنعى نادية لطفي
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