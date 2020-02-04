مصطفى البرغوثي: الشعب الفلسطيني يفخر دائما بدور مصر الداعم والمساند له تاريخيا

قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، الدكتور مصطفى البرغوثي، إن الشعب الفلسطيني يفخر دائما بدور مصر الداعم والمساند له على مر التاريخ.





وأضاف البرغوثي في تصريح لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت اليوم الثلاثاء على هامش الاجتماع التاسع لأمناء مجلس العلاقات العربية والدولية الذي عقد في الكويت - أن مصر دائما ما تقف في مقدمة الدول المؤيدة والمدافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.





وفيما يتعلق بما يسمى بـ "خطة السلام الأمريكية"، أكد البرغوثي أن هناك إجماعا فلسطينيا على رفضها، بالإضافة إلى الإجماعين العربي والإسلامي أيضا على رفضها، فضلا عن عدد من الدول الأوروبية والصين وروسيا، مشيرا إلى أنه في ظل ذلك الإجماع، أصبح الموقف الأمريكي - الإسرائيلي معزولا بشكل كبير.





وقال البرغوثي: "إن هذا المشروع صهيوني - إسرائيلي غُلِف بغلاف أمريكي، ومن كتب هذا المشروع هو نتانياهو شخصيا في كتابه "مكان تحت الشمس" الذي أصدره عام 1994"، مشددا على أن ما يسمى بـ "خطة السلام الأمريكية" فتحت المجال الواسع لتوحيد أطياف الشعب الفلسطيني مرة أخرى.





وشدد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، على استمرار الشعب الفلسطيني في مقاومته وصموده أمام جميع سياسات الاحتلال العنصرية وغير المشروعة، حتى إقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية.





وكان الاجتماع التاسع لمجلس أمناء مجلس العلاقات العربية والدولية، قد أعلن رفض صفقة القرن التي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جملة وتفصيلا، لعدم تلبيتها الحد الأدنى لحقوق الشعب الفلسطيني، وتحطيمها لمفهوم الشرعية الدولية، وما تمثله من اعتداء على القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، التي أقرت بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.