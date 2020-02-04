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حوادث

الحماية المدنية بالدقهلية تسيطر على حريق نشب بشركة مصر للبترول

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 06:29 م
شركة مصر للبترول
شركة مصر للبترول بعد السيطرة على الحريق
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همت الحسينى
تمكنت الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، من السيطرة على حريق نشب بشركة مصر للبترول على طريق السنبلاوين، دون وقوع خسائر في الأرواح البشرية أو إصابات.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية اخطارا بورود إشارة عن اشتعال خط بنزين بالمصنع بالقرب من عزبة شاوة التابعه لمركز المنصورة.

فيما تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده، وتشكل فريق من البحث الجنائي لبيان سبب الحريق،

وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة بالواقعة.
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