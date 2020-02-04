AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

النجم الساحلي يسقط في فخ التعادل أمام الصفاقسي بالدوري التونسي

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 06:22 م
النجم الساحلي
النجم الساحلي
Advertisements
محمد رشاد
سقط النجم الساحلي في فخ التعادل الإيجابي 1-1 وعجز للمباراة الخامسة على التوالي في الدوري التونسي فى تحقيق الفوز بالتعادل اليوم الثلاثاء أمام ضيفه الصفاقسي في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة.

وتقدم النجم، الذي خسر 3 مباريات من آخر 4 في الدوري، بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 19 عن طريق حمزة لحمر قبل أن يدرك الصفاقسي التعادل بتسديدة رائعة لأيمن الحرزي في الدقيقة 30.

واستمر النجم، سادسا في ترتيب الدوري التونسي ورفع رصيده إلى 19 نقطة مبتعدا بـ15 نقطة عن الترجي المتصدر

وينتظر النجم قرعة ربع نهائي الأبطال يوم الأربعاء في القاهرة للتعرف على منافسه، سيلعب ضد الزمالك أو الرجاء أو الوداد المغربي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي والزمالك ضد مازيمبي

الترجي التونسي يتقدم على الرجاء 2-0 في الشوط الأول.. فيديو

الحاجي يكشف حظوظ فرق تونس والمغرب في التأهل لدور الثمانية بدوري الأبطال

دوري أبطال أفريقيا.. الترجى يسقط أمام بطل الجزائر بهدف وحيد.. فيديو

الأهلي فى مأزق بعد إهدار كهربا فرصة ذهبية أضاعت صدارة المجموعة

من نقرة إلى دحديرة.. كيف تسبب هدف الهلال السوداني في مأزق للأهلي ؟

ترشيحاتنا

الصحة العالمية تعلن نبأ مهما عن فيروس كورونا

هذا ما ستقوم به وزارة التموين برقم هاتفك المحمول.. عمرو مدكور يوضح

أخبار الرياضة | شروط الزمالك للعب السوبر.. مرتضى يتهم كهربا بالتخابر مع قطر.. عقوبات الهلال السوداني

التنبؤات البحرية تحذر من الملاحة في البحر المتوسط خلال الـ 72 ساعة المقبلة

مدرب شروزبري: خسرنا نصف مليون إسترليني بسبب قرار يورجن كلوب

مدرب الأهلي السابق يتولى تدريب منتخب فنزويلا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. "زغروطة" شاكيرا خلال حفل سوبر بول تثير السخرية على مواقع التواصل

لأول مرة.. مرسيدس تطلق مايباخ suv طزار maybach gls 600.. شاهد

الثدي والرئة والقولون.. تعرف على أكثر 10 أنواع السرطان شيوعا