النجم الساحلي يسقط في فخ التعادل أمام الصفاقسي بالدوري التونسي

سقط النجم الساحلي في فخ التعادل الإيجابي 1-1 وعجز للمباراة الخامسة على التوالي في الدوري التونسي فى تحقيق الفوز بالتعادل اليوم الثلاثاء أمام ضيفه الصفاقسي في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة.

وتقدم النجم، الذي خسر 3 مباريات من آخر 4 في الدوري، بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 19 عن طريق حمزة لحمر قبل أن يدرك الصفاقسي التعادل بتسديدة رائعة لأيمن الحرزي في الدقيقة 30.

واستمر النجم، سادسا في ترتيب الدوري التونسي ورفع رصيده إلى 19 نقطة مبتعدا بـ15 نقطة عن الترجي المتصدر