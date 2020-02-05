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برلمان

20% من طبقات الشعب.. تعليم البرلمان: مشروع قانون لمحو أمية 15 مليون مواطن

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 08:01 ص
محو الامية
محو الامية
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أحمد أيمن
قال النائب محمو يحيى، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن اللجنة ستعكف خلال الفترة المقبلة على مناقشة مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمحو الأمية ورعاية التأهيل، المقدم من النائبة شيرين فراج و60 نائبا آخرين. 

وأوضح يحيى في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن القانون يأتي لتفعيل محو الأمية في مصر، مشيرا إلى أن هيئة محو الأمية الموجودة لم تقم بالدور المنوط بها، والدليل على ذلك وجود أكثر من 20% من طبقات الشعب أميين، على الرغم من التقدم الذى يشهده العالم فى القرن 21، الأمر الذى يعد فى منتهى الخطورة.

ويهدف مشروع القانون إلى هيكلة الهيئة الحالية باسم جديد "الهيئة الوطنية لمحو الأمية"، كما تؤول لتلك الهيئة الجديدة إليها كافة الممتلكات، وعليه فإن أى مواطن أمى سيتقدم لتلك الجهة، ستقوم الهيئة بمحو أميته وأيضا المساهمة فى تعليمه للحرفة التى يميل إليها، والعمل على توظيفه ورفع درجة تعلمه.

وستعمل الهيئة على تزويد المهارات لدى المواطن الأمى، كما أن الشهادة التى سيحصل عليها ستكون بمثابة تصريح مزاولة مهنة، وعليه سيتم تعليم مايقرب من 15 مليون أمى والعمل على تنمية مهارتهم، بجانب تصدير عمالة للخارج، كما سيكون هناك كيان أو جهة للتوظيف بالهيئة الوطنية.
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