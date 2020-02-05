مقترح برلماني لربط رسائل الماجستير والدكتوراه بسوق العمل

تقدمت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، بمقترح لتغيير التشريعات الخاصة بالبحث العلمي في مصر، وذلك لتفعيله على أرض الواقع، وتلبيته لاحتياجات سوق العمل، بجانب الاستعانة به في تطوير التجارة والصناعة.





وأضافت نصر في تصريحات لـ"صدى البلد" ، أن لجنة التعليم ناشدت وزيريري التعليم الأساسي والعالي لتعديل قانوني التعليم العام وتنظيم الجامعات بهدف دعم الابتكار والبحث العلمي، مشيرة إلى أن الحكومة وعدت بإرسال التعديلات لكن لم يحدث ذلك حتى الآن.





وشددت عضو لجنة التعليم، أن الأبحاث العلمية ورسائل الدكتوراه والماجستير تتم في مصر من أجل الترقية فقط، ولا يتم الاستفادة منها فعليا على أرض الواقع.