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برلمان

برلمانية تطالب بتحديد معايير اعتماد شهادات الجامعات الأجنبية

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 01:01 ص
شهادات الجامعات
شهادات الجامعات
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أحمد أيمن
طالبت النائبة شيرين فراج، بسرعة مناقشة طلب الإحاطة الذي تقدمت به بشأن معايير اعتماد الشهادات الصادرة من الجامعات الأجنبية من خارج الدولة المصرية ومن داخلها، قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي والأخير.


ووجهت النائبة، طلب الإحاطة خلال دور الانعقاد الحالي، إلى الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استنادا إلى حكم المادة 134 من الدستور. 


وأوضحت شيرين فراج، أنه في ظل اهتمام الدولة بالتعليم والبحث العلمي وبناء الإنسان وثقة العالم في الدولة المصرية وفتح فروع للجامعات الأجنبية في مصر، ما يوجب وضع سياسة ومعايير واضحه لاعتماد تلك الشهادات من المجلس الأعلى للجامعات؛ لتكون بينة لمن يلتحق بتلك الجامعات لنوعية الشهادة التي سيحصل عليها. 


وأكدت أن ذلك الاعتماد يعزز اهتمام الدولة بالانفتاح على العالم، ومواكبة أحدث الأسس التكنولوجية في التعليم، واستقدام التخصصات الحديثة مثل تخصصات البينية والمتعددة والتي أصبحت جاذبة للطلاب.
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