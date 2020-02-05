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برلمان

برلمانية: منظومة الابتكار والبحث العلمي تحتاج إعادة نظر.. وبراءات الاختراع تسجل بالخارج

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 05:00 ص
شرين فراج، عضو مجلس
شرين فراج، عضو مجلس النواب
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أحمد أيمن
أكدت الدكتور شرين فراج، عضو مجلس النواب، أن مصر مدرجة بالفعل في مؤشر بلومبرج للابتكار، لكنها لم تحتل مراكز متقدمة طوال الأعوام الماضية، مشيرا إلى منظومة الابتكار والبحث العلمي بحاجة إلى إعادة نظر.

وأوضحت فراج في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الابتكار والبحث في مصر «كلام على ورق»، بمعنى أنه لا يؤدي دوره على أرض الواقع، حتى براءات الاختراع والابتكارات يتم تسجيلها في الخارج وليس داخل مصر، على الرغم من وجود العديد من الباحثين والمخترعين المصريين.

وطالبت النائبة، بضرورة استغلال الأبحاث العلمية في تطوير الاقتصاد المصري والقضاء على المشكلات الحالية، بجانب مواكبة أحدث الأسس التكنولوجية في التعليم، واستقدام التخصصات الحديثة مثل تخصصات البينية والمتعددة التي أصبحت جاذبة للطلاب.

وأعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إدراج مصر لأول مرة في ترتيب مؤشر بلومبرج للابتكار، لتحتل المركز الثامن والخمسين من أصل 60 دولة.

وانطلق مؤشر بلومبرج للابتكار قبل 8 سنوات ليضم 60 مركزا، ويقوم على قياس معدلات الانفاق على البحث والتطوير والقدرة على التصنيع وتركيز التكنولوجيا المتقدمة في الشركات التابعة للدولة وقدرة اقتصادها على الابتكار.
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