AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

وفاة الأم قاتلة طفليها ببنها داخل غرفتها بالعناية المركزة

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 06:40 م
جثمان الأم
جثمان الأم
Advertisements
إبراهيم الهوارى

أعلن الدكتور محمد الجزار مدير العناية المركزة بمستشفى بنها الجامعي عن وفاة "رحاب ر م "36 سنة مدرسة والمتهمة بإلقاء طفلتيها من الطابق الرابع ثم إلقاء نفسها بعد احتجازها لما يقرب من أسبوع بالعناية المركزة.


وأضاف الجزار أن المريضة كانت  مصابة بكسر بالحوض وأحد الساعدين بجانب نزيف داخلي بالبطن، وتم إجراء جراحتين لها وضعها على جهاز تنفس صناعي ولكن مع استمرار النزيف تسبب في وفاتها، مشيرا إلى أن الطفلتين اللتين لقيتا مصرعهما توفيتا نتيجة نزيف داخلي وتوقف عضلة القلب.


وكانت النيابة العامة قد أمرت بالتصريح بدفن جثث الأطفال عقب تشريح الجثة بمعرفة الطب الشرعي وسؤال شهود العيان والاستعلام عن حالة الأم لمعرفة قدرتها على الاستجواب من عدمه بجانب استعجال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.


وتلقي اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد سمير مأمور مركز بنها بسقوط سيدة وطفلتيها من شرفة منزلهما بقرية الرملة ببنها. وعلى الفور انتقل الرائد أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز بنها إلى موقع الحادث وتبين سقوط "أسماء م ع" 6 سنوات و"رغدة م ع" 4 سنوات ووالدتهما "رحاب م ع" 33 سنة من شرفة الدور الرابع. 


وأوضحت التحريات الأولية أن الأم ألقت بطفلتيها من شرفة منزلهم بالدور الرابع ثم ألقت بنفسها ورائهما وتبين مصرع الطفلتين ثم توفيت الأم داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى بنها الجامعي كما كشفت التحريات معانتها من مرض نفسي وأنها تخضع للعلاج منذ 6 شهور.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قتلت أولادها.. جحود أم ألقت بطفلتيها من الطابق الرابع بالقليوبية

أخبار الحوادث.. حريق باستراحة وكلاء نيابة أخميم بسوهاج.. أم تلقي بـ طفلتيها من الرابع بالقليوبية

الأم مختلة عقليا.. تحريات المباحث فى واقعة إلقاء طفلتين من الطابق الرابع ببنها

حكاية مدرسة القليوبية.. ألقت بنفسها وأطفالها من الرابع.. والأهالي: طبيعية ومفيهاش حاجة

لسه خارجة من مستشفى الأمراض النفسية.. تطور جديد فى قضية أم ألقت أبناءها من البلكونة بالقليوبية

جوزها إخواني وهارب في تركيا.. مفاجآت جديدة فى واقعة سيدة ألقت طفلتيها من الرابع بالقليوبية

ترشيحاتنا

باحثة غذائية: زيت القلي أخطر مسببات الإصابة بالسرطان .. فيديو

الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار تضرب البلاد اعتبارا من الأربعاء حتى الأحد المقبل

أتمنى المؤتمر يكون آخر حديث عن الملعب.. ميدو يوجه نصيحة لرئيس الزمالك

منها اعتقال ضابط مخابرات قطري.. مرتضى منصور يعلن شروط الزمالك لخوض السوبر الأفريقي

شوبير يكشف مفاجأة جديدة بشأن رحيل شريف إكرامي عن الأهلي

مدرب الأهلي السابق يتولى تدريب منتخب فنزويلا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. "زغروطة" شاكيرا خلال حفل سوبر بول تثير السخرية على مواقع التواصل

لأول مرة.. مرسيدس تطلق مايباخ suv طزار maybach gls 600.. شاهد

الثدي والرئة والقولون.. تعرف على أكثر 10 أنواع السرطان شيوعا