وفاة الأم قاتلة طفليها ببنها داخل غرفتها بالعناية المركزة

أعلن الدكتور محمد الجزار مدير العناية المركزة بمستشفى بنها الجامعي عن وفاة "رحاب ر م "36 سنة مدرسة والمتهمة بإلقاء طفلتيها من الطابق الرابع ثم إلقاء نفسها بعد احتجازها لما يقرب من أسبوع بالعناية المركزة.





وأضاف الجزار أن المريضة كانت مصابة بكسر بالحوض وأحد الساعدين بجانب نزيف داخلي بالبطن، وتم إجراء جراحتين لها وضعها على جهاز تنفس صناعي ولكن مع استمرار النزيف تسبب في وفاتها، مشيرا إلى أن الطفلتين اللتين لقيتا مصرعهما توفيتا نتيجة نزيف داخلي وتوقف عضلة القلب.





وكانت النيابة العامة قد أمرت بالتصريح بدفن جثث الأطفال عقب تشريح الجثة بمعرفة الطب الشرعي وسؤال شهود العيان والاستعلام عن حالة الأم لمعرفة قدرتها على الاستجواب من عدمه بجانب استعجال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.





وتلقي اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد سمير مأمور مركز بنها بسقوط سيدة وطفلتيها من شرفة منزلهما بقرية الرملة ببنها. وعلى الفور انتقل الرائد أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز بنها إلى موقع الحادث وتبين سقوط "أسماء م ع" 6 سنوات و"رغدة م ع" 4 سنوات ووالدتهما "رحاب م ع" 33 سنة من شرفة الدور الرابع.





وأوضحت التحريات الأولية أن الأم ألقت بطفلتيها من شرفة منزلهم بالدور الرابع ثم ألقت بنفسها ورائهما وتبين مصرع الطفلتين ثم توفيت الأم داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى بنها الجامعي كما كشفت التحريات معانتها من مرض نفسي وأنها تخضع للعلاج منذ 6 شهور.