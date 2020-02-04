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توك شو

مبسوطة وقريب لشخصيتي.. سوسن بدر عن اللوك الجديد بالشعر الأبيض ..فيديو

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 06:44 م
سوسن بدر
سوسن بدر
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هاني حسين
كشفت الفنانة سوسن بدر، عن أسباب اختيارها اللوك الجديد بالشعر الأبيض.

وقالت سوسن بدر في حواره في برنامج " السفيرة عزيزة " المذاع على قناة " دي إم سي"، "الشعر الأبيض في رأسي زاد الفترة الأخيرة وقررت تركه كما هو وقررت تحويل لون شعري بالكامل".

وأضافت سوسن بدر "اللوك الجديد بيخليني مبسوطة، وفي مسلسل "زي الشمس" الأحداث كانت تتطلب إهمال شعري وظهرت جذور الشعر البيضاء وقررت ترك شعري باللون الأبيض".

وتابعت سوسن بدر "لم أشعر بالخوف من ترك شعري باللون الأبيض وقررت أبسط نفسي  وشكلي الجديد محسسني بالراحة".

وأكدت سوسن بدر "شعري باللون الأبيض يجعلني قريبة من نفسي بشكل كبير، والكوافير الخاص بي كان يشعر بالخوف من تحويل لون شعري للون الأبيض".
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