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فن

نجوى فؤاد تنعي الفنانة نادية لطفي.. ماذا قالت

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 07:57 م
نادية لطفى
نادية لطفى
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محمد بدران
نعت الفنانة نجوى فؤاد، الفنانة الراحلة نادية لطفي، من خلال صورة لها نشرتها على حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات “instgram”.

وعلقت نجوى فؤاد على الصورة قائلة: "‏رحم الله الفنانه القديره ناديه لطفي انا لله وانا اليه راجعون"

كانت الفنانة نادية لطفى تعرضت إلى أزمة صحية شديدة تسببت في نقلها إلى العناية المركزة. 

ودخلت نادية لطفى إلى العناية المركزة بسبب تعرضها إلى نزلة شعبية حادة أثرت على صحتها بشكل كبير، مما دفع الأطباء إلى نقلها للعناية المركزة وتدهورت حالتها الصحية في الفترة الأخيرة نتيجة ذلك وفقدت الوعي حتى رحيلها.

تعد الفنانة نادية لطفي من أهم نجمات الصف الأول، في الجيل الذهبي للسينما المصرية؛ إذ قدمت أعمالا مهمة عديدة، أبرزها "الناصر صلاح الدين"، و"النظارة السوداء"، و"للرجال فقط"، و"السمان والخريف"، وغيرها.

نجوى فؤاد تنعي الفنانة نادية لطفي.. ماذا قالت
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